Hải quan Cẩm Phả gặp mặt doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị

Chiều 24/9, tại phường Cẩm Phả, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư năm 2026 với gần 30 doanh nghiệp có hoạt động qua cảng.

Lãnh đạo Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả thông tin về những quyền lợi của doanh nghiệp khi làm thủ tục qua địa bàn.

Tính đến ngày 22/9/2026, tổng kim ngạch hàng hóa làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả đạt trên 2,7 tỷ USD (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025), thu ngân sách nhà nước đạt 5.680 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025).

Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả cũng thu hút 36 doanh nghiệp mới về làm thủ tục, trong đó có 11 doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống (than, xi măng, quặng, clinker…), máy móc, thiết bị, vật tư là nhóm hàng nhập khẩu có vai trò quan trọng đối với hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước qua địa bàn. Đây cũng là nhóm hàng thường liên quan đến nhiều quy định về phân loại, chính sách thuế, kiểm tra chất lượng và kiểm tra chuyên ngành.

Đại diện Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả phát biểu ý kiến tại hội nghị về các thủ tục hải quan.

Tại hội nghị, các ý kiến trao đổi tập trung vào những vấn đề phát sinh trong thực tế, như: Thủ tục hải quan, chính sách thuế, phân loại hàng hóa, kiểm tra chuyên ngành, hoạt động cảng biển và logistics... Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII và Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả tham dự đã trực tiếp giải đáp, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại và XNK Nga Anh (phường Quang Hanh) chia sẻ về những thuận lợi của doanh nghiệp khi mở tờ khai tại Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả.

Cũng tại hội nghị, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã giới thiệu, phổ biến những quy định mới có tác động trực tiếp đến hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư. Trong đó có Nghị định số 37/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 85/2026/TT-BTC quy định về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc cập nhật kịp thời các quy định mới giúp doanh nghiệp chủ động rà soát hồ sơ, xác định đúng mã hàng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu ngay từ khâu chuẩn bị thủ tục.

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VIII giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến triển khai mô hình thông quan tập trung.

Hội nghị cũng phổ biến mô hình thông quan tập trung, dự kiến triển khai từ tháng 3/2027. Đây được xem là một bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hải quan, giúp doanh nghiệp có thêm thời gian chuẩn bị về phần mềm, hồ sơ, quy trình và nhân sự, đồng thời phối hợp với cơ quan Hải quan trong quá trình chuyển đổi phương thức thông quan.

Thông qua đối thoại trực tiếp và phổ biến chính sách, Chi cục Hải quan khu vực VIII và Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và thu ngân sách. Đây cũng là cơ sở để cơ quan Hải quan và doanh nghiệp tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ vướng mắc, góp phần duy trì hoạt động xuất nhập khẩu ổn định qua khu vực cảng Cẩm Phả.