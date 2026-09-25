Nối dài hành trình yêu thương với trẻ em

Từ những đêm hội trăng rằm rực rỡ sắc màu, tiếng cười trẻ thơ vang lên trong những sân chơi đầy ắp niềm vui, đến những chương trình chăm lo, hỗ trợ được triển khai trong năm, Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm cho thế hệ măng non. Mỗi món quà, mỗi sân chơi, mỗi hoạt động thiết thực đều góp thêm sự ấm áp vào hành trình phát triển của trẻ, nhất là với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sự chăm lo ấy đang từng ngày "vun đắp" môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được học tập, vui chơi, phát triển, nuôi dưỡng ước mơ và chuẩn bị đủ hành trang bước vào tương lai.

Lung linh “mùa trăng” trên thành phố trẻ

Trăng tháng Tám vừa tròn cũng là lúc Quảng Ninh rộn ràng đón mùa hội trăng. Từ đô thị đến nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo xa xôi, mỗi nơi mang một sắc màu riêng, nhưng cùng chung nhịp vui dành cho thiếu nhi. Những ánh đèn lung linh, tiếng trống hội rộn ràng, những món quà nhỏ và sự hiện diện của gia đình, cộng đồng đã làm nên mùa Trung thu 2026 ấm áp, lan tỏa niềm vui đến với trẻ em trên khắp địa bàn thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, thăm và tặng quà trẻ em tại Trung tâm Trợ giúp xã hội thành phố.

Tại khu đô thị Halong Marina (phường Bãi Cháy) tối 19/9 rực rỡ hơn thường ngày khi hàng vạn người dân, du khách và thiếu nhi cùng hội tụ tại Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - Thu Fest 2026 với chủ đề “Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh”. Trong không gian ngập tràn ánh sáng và âm nhạc, những gương mặt trẻ thơ háo hức dõi theo từng tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm và cùng gia đình lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt của mùa trăng.

Phạm Cao Thảo Vân, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Bãi Cháy (phường Bãi Cháy) chia sẻ: “Em rất háo hức khi được tham gia Trung thu năm nay. Lễ hội được trang trí rất đẹp, có các chương trình nghệ thuật, trò chơi và còn được gặp gỡ những người nổi tiếng mà trước đây em chỉ thấy trên tivi. Chúng em còn được xem những màn pháo hoa rực rỡ. Đây thực sự là một mùa Trung thu rất đáng nhớ đối với chúng em”.

Sức hút của lễ hội không chỉ đến từ sân khấu nghệ thuật, mà còn được tạo nên bởi cách những giá trị quen thuộc của Tết Trung thu được làm mới trong không gian hiện đại. Chiếc bánh Trung thu khổng lồ gần 200kg, nghi thức thắp sáng trăng rằm, chương trình nhạc nước Halo Bay Show, màn pháo hoa tầm cao, cùng lễ rước đèn với 120 xe mô hình được trang trí sinh động đã tạo nên một bức tranh lễ hội vừa náo nức, rực rỡ, vừa gợi lại những hình ảnh thân thuộc của đêm hội trăng rằm.

Cùng với gần 50 gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian, khu vực trải nghiệm và check-in, không gian lễ hội trở thành điểm gặp gỡ của nhiều thế hệ, nơi người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ, trong khi trẻ nhỏ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ.

Mặt trận Tổ quốc thành phố trao quà cho thiếu nhi phường Yên Tử trong Đêm hội Trăng rằm.

Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy Lê Văn Thắng cho biết: “Năm 2026 là năm thứ hai Lễ hội Trăng rằm - Thu Fest được tổ chức với quy mô lớn tại Bãi Cháy. Không chỉ tạo không gian vui chơi, trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn cho người dân, du khách và thiếu nhi, lễ hội đang từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí được mong đợi mỗi dịp Trung thu. Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, sự kiện góp phần mang đến một mùa trăng rộn ràng, ý nghĩa cho trẻ em; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đây cũng là dịp để các gia đình cùng vui chơi, gắn kết, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch 4 mùa của Bãi Cháy và Quảng Ninh”.

“Đêm hội Trăng rằm” cũng được thắp lên theo một cách gần gũi hơn tại phường Hà Lầm. Tối 20/9, sân Nhà văn hóa trung tâm phường trở thành điểm hội tụ của 300 học sinh đến từ Trường Tiểu học Cao Thắng, Trường Tiểu học Hà Lầm và Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn. Một đêm hội được chuẩn bị công phu với màn rước đèn, múa lân - sư - rồng, trống hội, văn nghệ, giao lưu, đố vui, hoạt cảnh chú Cuội - chị Hằng và phá cỗ, cũng đủ làm nên một không gian tuổi thơ đầy ắp tiếng cười.

Thiếu nhi xã Thống Nhất phá cỗ Trung thu.

Điểm nhấn của đêm hội là Hội thi “Sắc màu đèn Trung thu phường Hà Lầm năm 2026”, nơi những mô hình đèn được học sinh, nhà trường và các khu phố cùng chuẩn bị bằng sự khéo léo, sáng tạo và tình yêu đối với nét đẹp truyền thống. Trong ánh sáng của những chiếc đèn được tạo nên từ bàn tay của các em, Trung thu không chỉ là một ngày hội để vui chơi, mà còn trở thành dịp để những giá trị văn hóa được tiếp nối một cách tự nhiên, để trẻ em được tham gia, được sáng tạo.

Nguyễn Thu Trang, học sinh lớp 5A8, Trường Tiểu học Cao Thắng (phường Hà Lầm), chia sẻ: “Em rất vui vì năm nay được cùng các bạn tham gia Đêm hội Trăng rằm. Chúng em được rước đèn, nhìn những chiếc đèn Trung thu đủ màu sắc lung linh, được nghe chú Cuội, chị Hằng kể chuyện và xem nhiều tiết mục văn nghệ rất vui nhộn. Em thích nhất là được cùng các bạn rước đèn, vừa đi vừa trò chuyện, vừa hát rất vui”.

Thiếu nhi phường Hà Lầm phấn khởi trong Đêm hội Trăng rằm.

Tại phường Yên Tử, Trung thu lại được đặt trong không gian di sản, tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa niềm vui tuổi thơ và văn hóa quê hương. Chương trình “Trung thu Di sản - Trăng rằm Yên Tử 2026” tại khuôn viên chùa Trình thu hút hơn 5.000 lượt người dân tham gia, với nhiều hoạt động như múa lân, văn nghệ, phá cỗ, rung chuông vàng, trưng bày mâm ngũ quả và dạ hội hóa trang. Qua những hoạt động ấy, trẻ em không chỉ được vui chơi, mà còn có cơ hội tìm hiểu, cảm nhận những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Yên Tử theo một cách sinh động, gần gũi hơn.

Khi những chiếc đèn vẫn còn lung linh trên các tuyến phố, tiếng trống hội vẫn ngân vang tại những sân nhà văn hóa và tiếng cười trẻ nhỏ còn hòa vào không khí rộn ràng của mùa trăng, có thể cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của những hoạt động được tổ chức trong những ngày này, không chỉ mang đến cho thiếu nhi một đêm hội đáng nhớ, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, gia đình và cộng đồng đối với thế hệ tương lai.

Đêm hội Trăng rằm tại phường Hoành Bồ.

Vun đắp những mầm xanh tương lai của đất nước

Một mùa Trung thu lại về, mang theo những đêm hội rộn ràng và niềm vui đến với trẻ em trên địa bàn Quảng Ninh. Từ những phần quà nhỏ được trao tận tay, đến những hoạt động vui chơi, trải nghiệm được tổ chức phù hợp với từng địa bàn, sự quan tâm dành cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo… được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Từ đô thị đến miền núi, từ vùng di sản đến địa bàn biên giới, mỗi địa phương có một cách làm, nhưng đều chung mong muốn mang đến cho trẻ em một mùa trăng trọn vẹn hơn. Phía sau những sân khấu rực rỡ, những đoàn rước đèn và tiếng cười của trẻ nhỏ là sự chung tay của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và cộng đồng trong chăm lo, sẻ chia với những em nhỏ còn nhiều khó khăn. Nhiều nguồn lực xã hội đã được huy động để những món quà Trung thu không chỉ là niềm vui trong một đêm hội, mà còn là sự động viên, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Thành Đoàn phối hợp với các đơn vị trao tặng Trường THCS Ba Chẽ công trình “Phòng học STEM cho em” (tháng 8/2026).

Tiêu biểu như Thành Đoàn đã vận động trao 4.000 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2026; đồng thời vận động, xây dựng 2-3 điểm sinh hoạt, vui chơi, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội dành cho thanh, thiếu nhi.

Tại phường Móng Cái 1, CLB Thiện nguyện Nhân ái Móng Cái cùng các nhà hảo tâm đã trao hơn 150 suất quà. Xã Thống Nhất trao 352 suất quà, 2 suất học bổng, 18 xe đạp và 30 ba lô, tổng trị giá hơn 160 triệu đồng. Tại đảo Thanh Lân (đặc khu Cô Tô), 10 xe đạp, 10 suất học bổng, cùng quà Trung thu được trao tới 250 học sinh, với tổng trị giá 65 triệu đồng. Phường Hồng Gai trao hơn 1.400 phần quà, tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; phường Yên Tử cũng dành những phần quà thiết thực động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn.

Những hoạt động trong dịp Trung thu là một phần trong hành trình chăm lo cho trẻ em được triển khai bền bỉ suốt năm. Từ các chính sách, chương trình hỗ trợ, đến những việc làm cụ thể, sự quan tâm ấy đang từng bước tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh, để mỗi trẻ em được học tập, vui chơi và có điều kiện phát triển toàn diện.

Xã Hoành Mô phối hợp với các đơn vị tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được thành phố quan tâm chỉ đạo bằng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể. Điều đáng ghi nhận là công tác chăm lo ngày càng hướng nhiều hơn tới những nhu cầu thiết thực của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã tổ chức thăm hỏi, trao 8.985 suất quà với tổng kinh phí hơn 6,62 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em đang điều trị tại bệnh viện và trẻ em tại trường học, khu dân cư. Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Ninh vận động được 602 triệu đồng, hỗ trợ 751 trẻ em; chương trình đỡ đầu có sự đồng hành của 14 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, hỗ trợ 63 trẻ em với tổng kinh phí cam kết là 765 triệu đồng.

Học sinh được uống sữa miễn phí khi đến trường.

Ở cơ sở, sự quan tâm ấy được cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp với từng địa bàn. Nhiều xã, phường, đặc khu chủ động bố trí ngân sách, đồng thời huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Đầm Hà dành gần 80 triệu đồng cho các hoạt động thăm, tặng quà; phường Đông Triều trao 77 suất quà, tổng kinh phí 129 triệu đồng; phường Hoành Bồ trao 140 suất quà, tổng trị giá hơn 89 triệu đồng; phường Uông Bí trao 77 suất quà, tổng trị giá gần 245 triệu đồng… Những hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao, sinh hoạt hè được tổ chức sôi nổi; cùng với đó là những chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đầu tư, nâng cấp trường học, cơ sở bán trú, thư viện, sân chơi, bể bơi và các thiết chế phục vụ trẻ em.

Không chỉ hỗ trợ bằng vật chất, các chương trình chăm lo còn hướng tới trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng để trẻ chủ động bảo vệ bản thân và thích ứng với cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn tổ chức hàng trăm lớp kỹ năng, ngoại ngữ, tin học; triển khai các hoạt động “Bình dân học vụ số” dành cho thanh, thiếu nhi; tổ chức 462 buổi tuyên truyền, tập huấn về Luật Trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước và an toàn giao thông, thu hút gần 30.000 trẻ em tham gia. Hơn 1.300 điểm sinh hoạt hè tại khu dân cư được duy trì, tạo thêm những không gian gần gũi để trẻ em vui chơi, giao lưu, rèn luyện và phát triển kỹ năng.

Học sinh được phát sách giáo khoa miễn phí trong năm học 2026-2027.

Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Nguyễn Đình Đàn cho biết: "Công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em thời gian qua đang được quan tâm theo hướng thiết thực, toàn diện hơn. Bên cạnh việc chăm lo về vật chất, các cấp đoàn, đội chú trọng tạo môi trường để thiếu nhi được vui chơi, học tập, rèn luyện và trang bị những kỹ năng cần thiết. Đặc biệt, với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, việc nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng em để có hình thức hỗ trợ phù hợp được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Qua đó, góp phần để mỗi trẻ em, dù ở điều kiện, hoàn cảnh nào, đều có cơ hội được phát triển và trưởng thành trong môi trường an toàn, lành mạnh".

Một trong những điểm nhấn trong công tác chăm lo cho trẻ em là việc duy trì và mở rộng các chính sách hỗ trợ, nhất là trong giáo dục. Năm học 2026-2027, nhiều chính sách thiết thực tiếp tục được triển khai như miễn học phí, hỗ trợ sữa học đường, bữa ăn bán trú, nội trú; đầu tư cơ sở vật chất trường học, trường phổ thông dân tộc nội trú; tổ chức xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí tại một số địa bàn… Những chính sách này góp phần giảm bớt chi phí cho gia đình, nhất là với các hộ còn khó khăn, đồng thời tạo điều kiện để học sinh đến trường thuận lợi, an toàn hơn.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu được hỗ trợ bữa ăn.

Có thể thấy, công tác chăm lo cho thiếu nhi ở Quảng Ninh đang ngày càng được triển khai toàn diện hơn, từ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học tập, đến tạo điều kiện vui chơi, rèn luyện và phát triển. Đích đến không chỉ là để trẻ em được hưởng đầy đủ quyền lợi của mình, mà còn tạo dựng một môi trường an toàn, lành mạnh để mỗi em có cơ hội phát triển bình đẳng.

Mỗi món quà trao đi, mỗi chính sách được triển khai, mỗi sân chơi, lớp học được đầu tư hôm nay đều góp thêm một phần vào hành trang trưởng thành của trẻ em. Khi các em được chăm lo, được học tập, vui chơi và phát triển trong một môi trường tốt hơn, mỗi em nhỏ sẽ có thêm nền tảng để khỏe mạnh, tự tin, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước biến những ước mơ ấy thành hiện thực.