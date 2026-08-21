Những công trình từ lòng dân, hướng tới thành phố mới

Những ngày tháng Tám, không khí thi đua chào mừng dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang lan tỏa từ mỗi khu dân cư bằng những công trình, phần việc thiết thực. Những tuyến đường được mở rộng, hàng cây được trồng mới, khu dân cư được chỉnh trang, những mái nhà đại đoàn kết được dựng lên… không chỉ làm đẹp diện mạo quê hương, mà còn ghi dấu sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Từ những việc làm cụ thể, sức dân đang được khơi dậy, trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần tạo dựng diện mạo đô thị mới và chào đón một chặng đường phát triển mới của Quảng Ninh.

Sức dân “kết thành” những công trình ý nghĩa

Tại phường Yên Tử, khí thế thi đua hướng tới dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang được cụ thể hóa bằng những công trình gần gũi với đời sống. Từ mái nhà đại đoàn kết dành cho hộ dân còn khó khăn đến những tuyến đường được mở rộng, mỗi công trình đều ghi nhận sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự chung sức của người dân.

Một trong những công trình giàu ý nghĩa là ngôi nhà đại đoàn kết dành tặng bà Nguyễn Thị Gái, sinh năm 1957, ở tổ 5, khu phố Phong Thái. Bà Gái sống neo đơn, không có thu nhập ổn định. Căn nhà được xây dựng từ năm 1979 đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày.

Phường Yên Tử huy động các lực lượng chung sức xây dựng nhà đại đoàn kết trao tặng bà Nguyễn Thị Gái, sinh năm 1957, ở tổ 5, khu phố Phong Thái.

Nắm bắt hoàn cảnh của bà, MTTQ phường Yên Tử phối hợp với khu phố vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ gần 70 triệu đồng. Cùng với nguồn hỗ trợ về vật liệu xây dựng, tổng giá trị nguồn lực dành cho công trình gần 200 triệu đồng. Sự chung tay của cộng đồng đã giúp bà Nguyễn Thị Gái có điều kiện xây dựng nơi ở mới an toàn, vững chắc hơn, đồng thời tạo thêm một dấu ấn nghĩa tình trong chuỗi công trình hướng tới sự kiện lớn của tỉnh.

Ngày ngôi nhà mới hoàn thiện cũng là ngày niềm vui hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ đã nhiều năm sống trong căn nhà cũ xuống cấp. Với bà Gái, sự quan tâm của địa phương, khu phố và các nhà hảo tâm là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm niềm tin để bà ổn định cuộc sống.

Bà Gái xúc động chia sẻ: “Nhà cũ xuống cấp, điều kiện lại khó khăn, nay được phường và khu phố quan tâm giúp đỡ, tôi rất xúc động và biết ơn. Đây là sự động viên rất lớn đối với tôi”.

Câu chuyện về ngôi nhà đại đoàn kết cho thấy hiệu quả của việc huy động nguồn lực xã hội gắn với chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi sự đóng góp được trao đúng nơi, đúng hoàn cảnh đã tạo nên một công trình có giá trị thiết thực, để tinh thần chào mừng dấu mốc mới của tỉnh được thể hiện bằng việc làm cụ thể ngay từ cơ sở.

Tuyến đường Khe Sú được lựa chọn gắn biển “Công trình thanh niên chào mừng thành phố Quảng Ninh”.

Tinh thần ấy tiếp tục được lan tỏa trên tuyến đường Khe Sú dài 175m. Công trình có tổng kinh phí dự kiến gần 400 triệu đồng và hoàn thành sau 2,5 ngày thi công. Để tạo mặt bằng, các hộ dân trong khu vực đã đồng thuận tháo dỡ tường rào, hiến đất, tham gia cùng lực lượng thi công. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, đoàn thể và nhân dân đã giúp công trình hoàn thành nhanh, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân.

Bí thư Đoàn phường Yên Tử Đỗ Thái Sơn cho biết: Tuyến đường Khe Sú được lựa chọn gắn biển “Công trình thanh niên chào mừng thành phố Quảng Ninh”. Để công trình hoàn thành trong thời gian ngắn, tuổi trẻ phường đã phát huy tinh thần xung kích, chủ động huy động nguồn lực và ngày công; đồng thời nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân trong khu dân cư. Đoàn Thanh niên phường đã xã hội hóa 115 khối bê tông, huy động khoảng 100 ngày công của đoàn viên, thanh niên tham gia thi công. Người dân trong khu vực đóng góp thêm 17 khối bê tông, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào và góp ngày công cùng lực lượng thi công hoàn thiện tuyến đường. Sự chung tay từ nhiều phía đã giúp công trình sớm hoàn thành, tạo điều kiện đi lại thuận tiện, an toàn hơn cho người dân. Điều tạo nên dấu ấn của công trình nằm ở sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng đoàn viên, thanh niên và nhân dân ngay từ khu dân cư. Mỗi người góp một phần công sức, từ nguồn vật liệu, ngày công đến đất đai, qua đó hình thành một công trình phục vụ trực tiếp đời sống cộng đồng.

Đoàn Thanh niên phường Yên Tử phối hợp cùng khu phố kiểm tra lại tuyến đường Khe Sú sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Hướng tới sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phường Bình Khê đang triển khai nhiều công trình chỉnh trang đô thị, từng bước nâng cao chất lượng không gian sống. Nổi bật là việc trồng 1.500 cây cau với tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của nhân dân; vận động người dân hiến hơn 5.000m² đất và trên 1.500m² tường bao để mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị. Cùng với đó, địa phương huy động trên 400 triệu đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ còn khó khăn. Những phần việc thiết thực đang từng bước tạo diện mạo khang trang hơn cho khu dân cư, đồng thời thể hiện rõ sự đồng thuận của người dân trong quá trình xây dựng quê hương.

Tại phường Liên Hòa, phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng 16 công trình, phần việc hướng tới xây dựng những khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Từ sơn, vẽ tranh bích họa trên tường rào, đặt chậu hoa, cây cảnh, xây dựng bồn hoa đến trồng cây xanh, mỗi phần việc đều hướng đến mục tiêu cải thiện cảnh quan và tạo không gian sinh hoạt gần gũi, văn minh cho cộng đồng.

Phường Bình Khê xây dựng các tuyến đường cau xanh, sạch, đẹp, tạo diện mạo đô thị mới chào mừng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND phường Liên Hòa Vũ Khắc Hoàn cho biết: Nhiều công trình chào mừng sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang được địa phương triển khai với sự tham gia tích cực của nhân dân. Từ nguồn lực xã hội hóa, phường đang vận động lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng khoảng 400m đường ngõ, trồng hoa hai bên tuyến đường dài 450m, xây dựng tuyến đường hoa dài khoảng 700m, từng bước tạo thêm những không gian xanh, sạch, đẹp trong khu dân cư. Tại các ngõ thuộc khu phố Vị Khê, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động, tạo sự đồng thuận của người dân tự nguyện hiến khoảng 750m² đất vườn, đất ở; tự nguyện tháo dỡ nhà ở, cổng, công trình phụ, tường rào, mái tôn... để mở rộng mặt đường lên 4m và hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng. Tổng giá trị đất và công trình người dân tự nguyện đóng góp ước khoảng 7,5 tỷ đồng.

Từ các khu dân cư đô thị đến miền núi, biên giới, biển đảo, tinh thần ấy tiếp tục được nối dài. Tại đặc khu Vân Đồn, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 28 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở hư hỏng, xuống cấp. Hay như MTTQ phường Quang Hanh đang tích cực vận động các nguồn lực xã hội hoá để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo 6 công trình dân sinh, trong đó có các tuyến đường và hệ thống cống rãnh thoát nước tại khu dân cư…

Mỗi địa phương có cách làm riêng, lựa chọn những công trình phù hợp với nhu cầu thực tế, song đều hướng tới một mục tiêu chung: Huy động sức dân để chăm lo đời sống và xây dựng không gian sống tốt hơn. Từ sức dân, những công trình hôm nay đang góp phần tạo nền tảng cho một diện mạo mới, một không gian sống văn minh và một chặng đường phát triển mới của Quảng Ninh.

Tự hào trước dấu mốc mới, quyết tâm cho chặng đường mới

Các tuyến phố trên địa bàn phường Bình Khê rực rỡ cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện tỉnh Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón chờ bằng niềm phấn khởi, tự hào và kỳ vọng về một không gian phát triển mới. Từ cảm xúc ấy, các địa phương đang chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho chặng đường phát triển phía trước.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Tử, cho biết: Việc Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mỗi địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Từ nhận thức đó, Đảng ủy phường chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi hướng về sự kiện trọng đại của tỉnh. Các hoạt động chào mừng được gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, qua đó biến niềm tự hào thành động lực hành động trong thực tiễn.

Chúng tôi xác định, sự phát triển của phường Yên Tử phải được đặt trong sự phát triển chung của Quảng Ninh; thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phường tiếp tục tập trung thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, tập trung giải ngân trong những tháng cuối năm. Qua đó, địa phương vừa tạo chuyển biến về diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, vừa góp phần tạo động lực tăng trưởng, cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hệ thống camera AI tại tuyến phố Hải Phượng là một trong những công trình, phần việc tiêu biểu mà phường Hạ Long triển khai thực hiện để chào mừng sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ở nhiều địa phương, niềm vui trước thời khắc lịch sử đang được lan tỏa bằng những hoạt động thiết thực, gần gũi với đời sống cộng đồng. Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc” được triển khai, tạo không gian để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhìn lại chặng đường phát triển của quê hương, bày tỏ niềm tự hào và chia sẻ những mong muốn, kỳ vọng về một tương lai rộng mở hơn.

Tại các khu dân cư, không khí chào mừng được tiếp nối bằng những chương trình văn hóa, văn nghệ, trong đó có liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh”. Những lời ca, tiếng hát góp phần làm nên không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, sự gắn bó với cộng đồng và niềm tin vào bước phát triển mới của tỉnh. Cùng với đó, các địa phương tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, hưởng ứng phong trào “Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, để mỗi tuyến đường, khu phố được chăm chút từ chính bàn tay của người dân.

Chị Vũ Thị Thuỳ Linh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Hồng Gai, cho biết: Tinh thần hướng về thành phố mới đã và đang được phường thể hiện qua nhiều hoạt động phong phú. Địa phương dự kiến tổ chức lễ phát động ra quân vệ sinh môi trường; chương trình nghệ thuật “Thanh âm Hồng Gai” với chủ đề “Khát vọng thành phố mới”; tham gia Cuộc thi sản xuất video ngắn “Quảng Ninh - Một tầm vóc mới”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tác các sản phẩm truyền thông số. Những hoạt động này mở thêm không gian để người dân, đoàn viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương bằng nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Các khu phố trên địa bàn phường Việt Hưng ký giao ước thi đua thực hiện các phần việc chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương tới đây sẽ mở ra một chặng đường mới với những cơ hội, yêu cầu và kỳ vọng lớn hơn. Từ mỗi khu phố, mỗi công trình, mỗi phần việc, tinh thần ấy đang được bồi đắp bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Phấn khởi để tự hào, tự hào để hành động, từ những việc làm cụ thể hôm nay, sức dân tiếp tục được khơi dậy, kết nối thành nguồn lực dựng xây thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Đó cũng là nền tảng để niềm tự hào về dấu mốc mới được tiếp nối bằng những thành quả mới trên hành trình phát triển phía trước.