Novotel Ha Long Bay được công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao, khởi đầu chương mới bên vịnh di sản

Ngày 16/3/2026, Khách sạn Novotel Ha Long Bay đã chính thức được nâng hạng 5 sao theo quyết định số 91/ QĐ-CDLQGVN của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Đây là dấu mốc ghi nhận quá trình đầu tư nâng cấp toàn diện từ cơ sở vật chất đến tiêu chuẩn dịch vụ của khách sạn.

Thanh âm đồng điệu cùng vịnh di sản

Novotel Hạ Long tọa lạc tại vị trí trung tâm Bãi Cháy bắt trọn tầm nhìn ra vịnh di sản - nơi từng là "Biệt thự Nhà Tròn" vinh dự và tự hào đón tiếp bác Phạm Văn Đồng, bác Võ Chí Công, bác Võ Nguyên Giáp cùng rất nhiều các vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Tháng 10 năm 2008, Novotel Ha Long Bay vươn ra biển lớn trở thành khách sạn quốc tế duy nhất tại Hạ Long mang thương hiệu Quốc tế được quản lý bởi tập đoàn Accor, với hình ảnh cánh chim hải âu trắng khéo léo ôm lấy quả trứng, lưu giữ và tái hiện thiết kế "nhà tròn" đặc trưng năm xưa, mang đến cho du khách kỳ nghỉ trọn vẹn, tiện nghi và đầy tự hào theo từng gạch nối thời gian.

Khách sạn 5 sao Novotel Ha Long Bay toạ lạc đắc địa tại trung tâm Bãi Cháy.

Theo đại diện khách sạn, Triết lý Bền bỉ (Longevity) đặc trưng của thương hiệu Novotel luôn là kim chỉ nam cho mọi bước chuyển mình của Novotel Hạ Long qua gần hai thập kỷ: giữ vững chất lượng vượt thời gian, tạo nên không gian sống cân bằng và luôn là lựa chọn hàng đầu của hàng triệu du khách.

Bản Giao hưởng thăng hoa lên chuẩn mực 5 sao: Từ không gian đến trải nghiệm

Theo thông tin từ khách sạn, Năm 2026, hành trình 18 năm bền bỉ của Novotel Ha Long Bay chính thức chạm đến nốt nhạc thăng hoa nhất với quyết định công nhận tiêu chuẩn 5 sao. Bên cạnh sự đầu tư chỉn chu vào nâng cấp cơ sở vật chất, dấu ấn này còn đến từ tâm huyết của đội ngũ Heartist - những người nghệ sĩ làm dịch vụ bằng cả trái tim. Bằng nỗ lực không ngừng, Novotel Ha Long Bay sẵn sàng nâng tầm toàn diện trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực và sự kiện MICE, đáp ứng trọn vẹn những chuẩn mực khắt khe nhất của du khách trong nước lẫn quốc tế.

Khoác lên mình diện mạo mới với sắc trắng tinh khôi như đôi cánh hải âu bên bờ vịnh di sản, Novotel Ha Long Bay khẳng định tầm vóc mới qua sự nâng cấp. Quy mô lưu trú được mở rộng lên 224 phòng với 06 hạng phòng đa dạng; kết hợp cùng hệ thống 05 phòng họp, trong đó 02 phòng đại tiệc Grand Ballroom với sức chứa lên đến 300 khách, trang bị công nghệ LED & âm thanh hiện đại. Đặc biệt, việc bổ sung sảnh chờ cao cấp Executive Lounge, trung tâm giải trí Social Hub, khu vui chơi trẻ em, không gian bể bơi đổi mới và mang đến trạm sạc xe điện xanh không chỉ cá nhân hóa trải nghiệm du khách mà còn thể hiện cam kết phát triển bền vững. Mỗi khoảng không đều được thổi vào nguồn năng lượng tươi mới, nơi kiến trúc đặc trưng kết hợp cùng giải pháp cách âm hiện đại, mang lại sự thư thái và hài lòng trọn vẹn.

Không gian lưu trú với những chi tiết mới, tôn vinh sự riêng tư và thoải mái cho kỳ nghỉ của cả gia đình và khách hàng doanh nghiệp.

Phòng Đại Tiệc Yên Tử với sức chứa 300 khách, sẵn sàng đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu MICE.

Không chỉ đổi mới không gian lưu trú và tổ chức sự kiện, Novotel Ha Long Bay còn mang đến làn gió sáng tạo cho dịch vụ ẩm thực. Bằng sự am hiểu sâu sắc về nguồn nguyên liệu bản địa, đội ngũ bếp nâng tầm thực đơn theo triết lý "Từ tinh hoa đại dương đến nghệ thuật giao thoa trên bàn ăn". Từ những bữa tiệc buffet hải sản phong phú đến set trà chiều "Hương Sắc Vịnh Kỳ Quan" thi vị, du khách được dẫn dắt qua một hành trình đa giác quan đầy cảm xúc - nơi tuyệt tác "Tam Đảo Kỳ Vĩ" hay hình ảnh cánh buồm đỏ kiêu hãnh của Vịnh Di sản được tái hiện vô cùng tinh tế.

Đại tiệc buffet hải sản tôn vinh nguyên liệu bản địa và set trà chiều "Hương Sắc Vịnh Kỳ Quan".

Chuẩn mực 5 sao mới tại Novotel Ha Long Bay còn được định hình bởi tinh thần thời đại, luôn chủ động kết nối và vươn mình ra thị trường quốc tế. Tháng 7/2026, khách sạn tự hào đón nhận chứng nhận "Dịch vụ Du lịch thân thiện với người Hồi giáo" từ Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT). Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ 3D trực quan khi giới thiệu hình ảnh Novotel Ha Long Bay, giúp tối ưu hóa hành trình du khách, khẳng định cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững và sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của thế hệ du khách mới.

Trên tất cả, giá trị cốt lõi làm nên đẳng cấp 5 sao của Novotel Ha Long Bay chính là sự tận tâm từ đội ngũ Heartist. Sự kết hợp giữa chuẩn mực dịch vụ tinh tế và các giá trị bền vững theo thời gian không chỉ đánh dấu bước thăng hoa của thương hiệu, mà còn khẳng định cam kết nâng tầm du lịch địa phương. Khách sạn đã sẵn sàng viết tiếp chương mới bên bờ vịnh di sản - một điểm đến sang trọng, hoàn thiện hơn, góp phần đưa Hạ Long vươn tầm trên bản đồ du lịch quốc tế.

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Ms. Nhung Nguyễn - Quản lý Truyền thông và Tiếp thị

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