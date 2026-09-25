Gương sáng người có uy tín ở Khe Tiền

Nhiều năm gắn bó với thôn Khe Tiền, xã Hoành Mô, anh Dường Phúc Thím, người dân tộc Dao, luôn dành nhiều tâm sức cho những công việc chung của bản làng. Từ chuyện làm ăn, dựng xây đời sống đến gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình, anh luôn gần gũi, sẻ chia và cùng bà con tìm cách làm phù hợp. Chính từ những việc làm bình dị ấy, anh đã tạo được niềm tin và trở thành người có uy tín trong cộng đồng.

Anh Dường Phúc Thím, thôn Khe Tiền, xã Hoành Mô chăm sóc homestay. Ảnh: Tư liệu.

Sinh ra và lớn lên ở Khe Tiền, anh Dường Phúc Thím hiểu rõ những khó khăn của vùng đất và người dân nơi đây. Có thời điểm, Khe Tiền là một trong những thôn khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Năm 2015, 100% số hộ trong thôn còn thuộc diện hộ nghèo.

Muốn vận động bà con vươn lên, anh Thím xác định trước hết gia đình mình phải làm được. Tận dụng đất đai và những lợi thế sẵn có, anh trồng rừng, làm ruộng, chăn nuôi, kinh doanh, đồng thời tìm tòi những mô hình phù hợp. Có kinh nghiệm sản xuất hiệu quả, anh lại chia sẻ để mọi người cùng áp dụng. Anh Thím nói: “Muốn bà con tin và làm theo thì mình phải làm trước. Khi thấy có hiệu quả, có lợi cho cuộc sống, bà con sẽ tự nguyện làm theo”.

Cách nghĩ ấy theo anh trong suốt nhiều năm tham gia công tác ở cơ sở. Năm 2002, anh được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn, sau đó từng đảm nhiệm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Tiền. Hiểu tiếng nói, phong tục, tập quán và nếp nghĩ của đồng bào Dao, anh kiên trì đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Trong xây dựng nông thôn mới, anh cùng cán bộ thôn giải thích để người dân hiểu những con đường, công trình được xây dựng cũng chính là phục vụ cuộc sống của mỗi gia đình. Từ chỗ còn e dè, bà con dần đồng thuận góp ngày công, chung sức làm đường, xây nhà văn hóa, cải thiện môi trường sống. Khe Tiền nhờ đó từng bước đổi thay, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Với anh Thím, việc chung của bản làng nhiều khi bắt đầu từ những câu chuyện rất đời thường. Đó là đến từng gia đình hòa giải mâu thuẫn, vận động giữ gìn vệ sinh, thực hiện nếp sống văn minh, từng bước xóa bỏ những tập tục không còn phù hợp. Việc gì người dân chưa hiểu, chưa đồng thuận, anh lại kiên trì giải thích. Sự gần gũi, am hiểu bà con giúp những điều anh nói dễ được lắng nghe và chia sẻ.

Một điều khác luôn được anh Thím quan tâm là làm sao để cuộc sống ngày càng phát triển nhưng bản sắc của người Dao vẫn được gìn giữ. Trang phục, ẩm thực, nghề thêu, những phong tục tốt đẹp hay nếp nhà truyền thống đều là những giá trị anh muốn trao truyền cho thế hệ sau. Từ đó, anh nghĩ đến việc biến những nét riêng của quê hương thành một lợi thế để phát triển kinh tế.

Du khách đến trải nghiệm tại homestay Hương Hồi Quế của gia đình anh Dường Phúc Thím. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Năm 2023, gia đình anh bắt tay xây dựng những căn nhà trình tường theo kiến trúc truyền thống của người Dao để làm du lịch. Cuối năm 2024, homestay Hương Hồi Quế đi vào hoạt động, mở thêm một hướng phát triển du lịch cộng đồng ở Khe Tiền.

Giữa rừng hồi, quế và ruộng bậc thang, những căn nhà trình tường vừa phục vụ nhu cầu lưu trú, vừa tạo không gian để du khách tìm hiểu đời sống của đồng bào Dao. Đến đây, du khách có thể trải nghiệm cảnh quan, thưởng thức ẩm thực địa phương, tìm hiểu phong tục và văn hóa bản địa.

Điều anh Thím hướng đến không chỉ là hiệu quả kinh tế của gia đình, mà còn mong cách làm này có thể mở thêm sinh kế cho người dân trong thôn. “Khe Tiền có cảnh quan, có rừng hồi và văn hóa của người Dao. Tôi mong có thêm nhiều hộ cùng tham gia làm du lịch để bà con có thêm việc làm, thu nhập và cùng giữ gìn văn hóa của mình”, anh Thím chia sẻ.

Trong hành trình mở hướng phát triển du lịch cộng đồng tại quê hương, anh Dường Phúc Thím vẫn giữ cách làm quen thuộc: chủ động làm trước, có kinh nghiệm thì sẻ chia để bà con cùng làm. Chính từ sự gần gũi, trách nhiệm và những việc làm cụ thể ấy, uy tín của anh ngày càng được bồi đắp trong cộng đồng.