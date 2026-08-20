CCB xã Đầm Hà: Phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đầm Hà luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội CCB xã Đầm Hà cùng các tổ chức chính trị - xã hội xã khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Bình Minh, tháng 6/2026, chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hội CCB xã Đầm Hà hiện có 836 hội viên, sinh hoạt tại 13 chi hội thôn, khu phố. Chủ tịch Hội CCB xã Đầm Hà Dương Quang Phu, cho biết: Hội luôn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên, lựa chọn những việc làm thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương để triển khai. Tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong của hội viên CCB được thể hiện rõ nét trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 5/2026, toàn xã có 58 hộ hội viên tự nguyện hiến 15.225m² đất; 5 hộ hiến 112m tường rào, công trình phụ trị giá hàng trăm triệu đồng; 522 hộ đóng góp 1.023 ngày công làm đường giao thông; lắp đặt 1.604 bộ bóng điện trên 43,9km tại 39/39 điểm thôn, đạt 100%, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Hội viên CCB đóng góp 1.500 ngày công thi công. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Hội sửa chữa, bổ sung 10 bộ đèn, thay thế 50 bóng và hoàn thành tuyến đường thắp sáng dài 1,2km tại thôn Tân Lập, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Cùng với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường được Hội CCB xã Đầm Hà xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Hội đã vận động gần 100 triệu đồng duy trì hoạt động của 2 câu lạc bộ và 7 tổ “CCB chung tay bảo vệ môi trường” với 50 hội viên CCB trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào. Hằng tuần, hàng trăm lượt hội viên tham gia “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật xanh”, duy trì 5 tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, xây dựng mô hình “Cổng chợ văn minh”…

Không chỉ tích cực trong các phong trào chung, Hội CCB xã Đầm Hà còn triển khai hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của người lính. Mỗi năm, toàn Hội có từ 17-25 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay, Hội không còn hộ hội viên cận nghèo; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 69,9%, tương đương 585 hộ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được Hội CCB xã Đầm Hà quản lý, sử dụng hiệu quả. Hiện nay, dư nợ Ngân hàng CSXH trên địa bàn đạt hơn 24 tỷ đồng với 303 hộ vay, tạo việc làm cho khoảng 600 lao động; nguồn vốn nội bộ xoay vòng giúp nhau đạt gần 1,3 tỷ đồng. Hiện nay, toàn Hội đã xây dựng 15 vườn mẫu có diện tích từ 1.200m² trở lên mang lại thu nhập bình quân 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Các CCB xã Đầm Hà có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026 được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen năm 2026.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu như: CCB La Quý Hải (khu phố Hoàng Văn Thụ), kết hợp kinh doanh vật liệu xây dựng với nuôi 6ha tôm, mỗi năm thả khoảng 2 triệu con giống, cho doanh thu khoảng 6 tỷ đồng/năm. CCB Phạm Đức Học (thôn Bình Nguyên), phát triển 32ha keo, 3ha chè, 1,5ha cây ăn quả và 5.000m² ao cá, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động cho lợi nhuận khoảng 700 triệu đồng/năm hay CCB Trần Văn Phượng (thôn Tân Bình), từ một hộ nghèo, nhờ nguồn vốn hỗ trợ đã vươn lên phát triển trang trại 2ha, nuôi khoảng 6.000 con gia cầm, doanh thu khoảng 2 tỷ đồng/năm…

Bên cạnh phát triển kinh tế, Hội CCB xã Đầm Hà tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Hội vận động 262 lượt hội viên tham gia giữ gìn ANTT; chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm tư nhân dân; phối hợp giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hội cũng tham gia đóng góp ý kiến tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên, vận động các hộ thuê mặt biển chung tay làm sạch môi trường biển.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và các trường học tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua những câu chuyện chân thực về chiến đấu, cống hiến của các CCB, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc được bồi đắp cho thanh thiếu niên. Hội đã phối hợp tuyên truyền tại Trường THCS Đại Bình (điểm trường Làng Y) cho 1.280 học sinh nhân các dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Theo Chủ tịch Hội CCB xã Đầm Hà Dương Quang Phu, thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; duy trì hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, nhân rộng các điển hình tiên tiến, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên.