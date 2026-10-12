Người chỉ huy gương mẫu nơi đầu sóng

“Năng nổ, nhiệt tình, không quản khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đó là nhận xét chung của cấp ủy, chỉ huy đơn vị về Trung tá Bùi Văn Mạnh (sinh năm 1976), Thuyền trưởng kiêm Đội trưởng Đội tàu thuyền Đồn BP Ngọc Vừng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh.

Trung tá Bùi Văn Mạnh (đứng giữa) tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Yên, vùng đất nằm bên sông Bạch Đằng Giang lịch sử, năm 1996, sau khi tốt nghiệp THPT, chàng thanh niên trẻ Bùi Văn Mạnh tham gia quân ngũ và được biên chế Hải đội Biên phòng 2, BĐBP thành phố Quảng Ninh với chức danh cán bộ hàng hải. Nhờ tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đầu năm 1998, anh được cấp trên tin tưởng cử đi đào tạo chức danh thuyền trưởng. Kể từ đó, cuộc đời anh gắn liền với những hải trình tuần tra, bám biển.

Trải qua 29 năm rèn luyện ở nhiều đơn vị, đến năm 2023, Trung tá Bùi Văn Mạnh được điều động về Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, đảm nhận vai trò Thuyền trưởng kiêm Đội trưởng Đội tàu thuyền. Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm công tác giúp anh chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng và phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Trên cương vị đội trưởng, anh tham mưu cho chỉ huy đồn tổ chức tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn; cùng CBCS duy trì chế độ trực, bảo đảm phương tiện sẵn sàng khi có nhiệm vụ. Đặc biệt, với vai trò là người chịu trách nhiệm cao nhất trên phương tiện, anh luôn chủ động rà soát kế hoạch, đặt sự an toàn của đồng đội và tàu thuyền lên hàng đầu trong mỗi chuyến đi.

Đóng quân trên đảo, chịu ảnh hưởng của thời tiết, việc duy trì quân số, phương tiện và phối hợp giữa các lực lượng vì thế có ý nghĩa thiết thực. Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, công tác cứu hộ, cứu nạn được đơn vị thường xuyên quan tâm. Điển hình như vụ cứu nạn thuyền viên trên tàu cá TB-91269TS tại vùng biển Ngọc Vừng. Trưa hôm đó, đơn vị nhận tin báo khẩn: Một ngư dân bị tời lưới cuốn dẫn đến gãy nát chân trái. Lập tức, Trung tá Mạnh trực tiếp cầm lái chiếc xuồng máy 500CV cùng 5 CBCS (trong đó có 1 quân y) rẽ sóng ra hiện trường.

Đến 14h30, lực lượng tiếp cận được tàu cá do anh Phạm Văn Quyết (sinh năm 1986, quê Hưng Yên) làm thuyền trưởng. Ngư dân gặp nạn là anh Phạm Tấn Võ (sinh năm 1986, quê Kiên Giang) nhanh chóng được quân y sơ cấp cứu, cầm máu. Bằng kinh nghiệm dày dặn, Trung tá Mạnh điều khiển xuồng vượt sóng, đưa nạn nhân cập bờ an toàn lúc 15h15, kịp thời chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tiếp tục điều trị.

Trung tá Bùi Văn Mạnh luôn gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Không chỉ quyết đoán nơi đầu sóng, Trung tá Mạnh còn là hạt nhân đoàn kết của đơn vị. Lấy phương châm “Hành động gương mẫu của người chỉ huy là mệnh lệnh không lời với cán bộ, chiến sĩ”, Trung tá Bùi Văn Mạnh đã khơi dậy được tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện của CBCS trong toàn đơn vị. CBCS Đội tàu thuyền luôn xem anh là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, là người đồng hành cùng anh em đồng đội trong cuộc sống lẫn công việc.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được, Trung tá Mạnh cho biết, anh may mắn được học tập, làm việc trong những đơn vị có những đồng chí, đồng đội bản lĩnh, tài năng. Đó là xuất phát điểm tốt để anh không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và đạt kết quả cao trong công tác.

Đánh giá về đồng đội, Trung tá Lại Đức Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, cho biết: Đồng chí Mạnh có tác phong làm việc khoa học, trách nhiệm, đặc biệt nổi bật trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Những nỗ lực đó đã góp phần giúp đơn vị hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ chính trị, được ngư dân ghi nhận và đánh giá cao.