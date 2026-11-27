Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước

Sáng 27/11, tại TP Quảng Ninh, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) phối hợp Sở Tư pháp Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước.

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi tập huấn, đại diện Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và bồi thường nhà nước đã giới thiệu điểm mới cơ bản của Luật số 15/2026/QH16 (ngày 23/8/2026) sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước về nguyên tắc bồi thường của Nhà nước, như: Phạm vi trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính; trình tự, thủ tục giải quyết; yêu cầu bồi thường kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả...

Đồng thời, phổ biến một số kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường, như: Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường; vướng mắc trong việc áp dụng quy định của pháp luật; xác định cơ quan giải quyết bồi thường, hỗ trợ; hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường cùng kỹ năng, nghiệp vụ xem xét trách nhiệm hoàn trả và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường nhà nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan nhà nước.