Tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù

Chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ đã thực sự đi vào cuộc sống. Chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho những người từng lầm lỡ, mà còn là cánh cửa để mở ra một cuộc đời mới, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội.

Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Uông Bí và Công an phường Uông Bí phối hợp rà soát nhu cầu vay vốn.

Năm 2023, sau khi hoàn thành án phạt trở về, anh Trần Văn Bình (khu Hồng Hà, phường Yên Tử) loay hoay tìm một công việc mới để ổn định cuộc sống. May mắn, anh Bình được tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp cận vay vốn chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với số tiền 100 triệu đồng được vay, anh Bình đầu tư xây dựng cơ sở dịch vụ ăn uống và trang trại chăn nuôi gà, vịt... Nhờ đó, anh Bình đã có việc làm với nguồn thu nhập bình quân 10-12 triệu đồng/tháng, ổn định cuộc sống, chăm lo cho gia đình.

Anh Bình cho biết: "Khi chấp hành xong án phạt tù về nhà, tôi luôn suy nghĩ rằng để ổn định cuộc sống, làm lại cuộc đời, không đi vào con đường lầm lỗi thì cần có việc làm ổn định. Với lãi suất cho vay thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng, nguồn vốn tín dụng chính sách chính là điểm tựa giúp tôi giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Hiện tôi muốn được vay thêm vốn để tiếp tục đầu tư sửa chữa, cải tạo quán ăn đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hơn nữa".

Với mục tiêu xuyên suốt là hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh đã tích cực phối hợp với địa phương và lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp rà soát người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ở địa phương có nhu cầu vay vốn; thực hiện tốt quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định; giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay và thu hồi nợ, bảo đảm chương trình được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh tổ chức giải ngân cho vay tại phường Hoành Bồ.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để những người chấp hành xong án phạt tù vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, tránh xa tệ nạn xã hội, góp phần giảm nguy cơ tái phạm tội, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tính đến nay, toàn thành phố hiện có 198 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập với số tiền 17,6 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù có hiệu lực từ ngày 20/11/2026, mức cho vay đào tạo nghề được nâng từ 4 triệu lên 10 triệu đồng/tháng/người để đào tạo nghề; mức cho vay sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nâng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/người, mức cho vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nâng từ 2 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng/dự án. Nhằm kịp thời triển khai chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh đã bổ sung thêm 20 tỷ đồng nguồn vốn từ Trung ương và địa phương thực hiện chương trình.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Uông Bí, cho biết: Sau 3 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các đối tượng vay vốn đã tập trung vào phát triển kinh tế, ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập. Điều đáng mừng là Phòng Giao dịch không có nợ xấu, không có trường hợp nào sử dụng đồng vốn sai mục đích, không có người tái phạm tội. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với công an các phường tiếp tục làm tốt công tác thông tin về chính sách, tuyên truyền về những mô hình sử dụng vốn có hiệu quả để tạo sức lan tỏa, rà soát trường hợp những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương triển khai cho vay. Đồng thời, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, phối hợp thẩm định nhanh chóng, giải ngân kịp thời theo mức cho vay mới đảm bảo phát huy hiệu quả, tính nhân văn, động lực của chương trình.

Người chấp hành xong án phạt tù phải đối mặt với nhiều rào cản, cùng những khó khăn, mặc cảm, tự ti về quá khứ. Do đó, nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ là cánh cửa giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng bền vững, phát triển bình đẳng, làm lại cuộc đời hướng tới một tương lai mới tốt đẹp hơn.