Phát huy nguồn lực từ đất đai, khoáng sản

Quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đất đai, khoáng sản là một trong những nhiệm vụ được Quảng Ninh tập trung chỉ đạo nhằm phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên.

Đại diện UBND phường Yên Tử làm việc với các hộ dân khu Phương An để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc về đất đai. Ảnh: Hiểu Trân

Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh C (phường Cao Xanh) được giao từ năm 2003, quy mô 51,99ha, gồm 1.305 ô đất; sau đó được chuyển giao cho Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị. Dự án hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; nhiều ô đất đang trùng lặp nhà đầu tư thứ cấp và điều kiện hạ tầng chưa hoàn thành.

Thời gian qua, tỉnh, phường Cao Xanh liên tục có các buổi kiểm tra, làm việc với nhà đầu tư và người dân góp vốn để cùng tháo gỡ khó khăn của dự án. Mới nhất tại cuộc họp nghe báo cáo và công khai thông tin về tình hình triển khai dự án này vào ngày 19/7/2026, các cơ quan chức năng, nhà đầu tư cũng trao đổi, làm rõ các khó khăn, vướng mắc; thống nhất phương án xử lý, phân công trách nhiệm và xác định lộ trình hoàn thành dự án. Đồng thời, xem xét các giải pháp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ dân, các nhà đầu tư thứ cấp.

Không chỉ với dự án trên, theo rà soát của các sở, ngành, địa phương, đến hết tháng 3/2026, toàn tỉnh có 186 dự án có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ. Theo đó, tỉnh đã liên tục kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án; qua đó góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai trên địa bàn.

Cùng với đó, tỉnh còn tập trung công tác quy hoạch đất đai. Ngay từ năm 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phục vụ việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Trên cơ sở đó, đầu tháng 10/2025, UBND tỉnh đã có báo cáo đề xuất bổ sung, điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất của Quảng Ninh trong giai đoạn tới. Việc quản lý, khai thác nguồn thu từ đất tiếp tục được tăng cường. Đến ngày 8/6/2025, số thu tiền sử dụng đất đạt 13.635 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng phục vụ đầu tư phát triển, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của đất đai trong việc tạo nguồn lực cho địa phương.

Hoạt động vận chuyển đất đá thải mỏ tại Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu.

Công tác xây dựng, điều chỉnh giá đất cũng được triển khai theo hướng sát thực tiễn. HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Nghị quyết 13/2026/NQ-HĐND ngày 9/7/2026 nhằm sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các xã, phường, đặc khu xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tại các khu vực có dự án thu hồi đất, tái định cư, bảo đảm đúng tiến độ được giao.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tiếp tục được quan tâm. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp 485 GCNQSDĐ đối với hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính công, không còn hồ sơ tồn đọng liên quan đến cấp GCNQSDĐ. Tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Việc cập nhật dữ liệu thường xuyên trên hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất cũng được thực hiện gắn với yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho các dự án. UBND tỉnh đã cho thuê đất đối với 5 tổ chức với diện tích 411,23ha; giao đất cho 7 tổ chức với diện tích 1.743,57ha; giao hạn sử dụng đất 24 tháng cho 3 tổ chức với diện tích 100,12ha…

Trong quản lý khoáng sản, tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. Đến nay, công tác quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng cơ bản bảo đảm quy định pháp luật, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ việc vi phạm lớn.

Một điểm đáng chú ý là Quảng Ninh đang thúc đẩy việc thu hồi, sử dụng đất đá thải mỏ, góp phần giảm áp lực lên các bãi thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Tỉnh đã xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản tại 4 khu vực; các cơ quan chuyên môn đã kiểm tra, thẩm định 3 hồ sơ đề nghị thu hồi khoáng sản với tổng khối lượng lớn, yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành 29 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, với tổng số tiền hơn 456,259 tỷ đồng. Công tác xử lý vi phạm hành chính cũng được tăng cường.

Quảng Ninh đang từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, khoáng sản, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.