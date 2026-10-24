Phát triển chuyên sâu lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và di truyền

Theo thống kê của Bộ Y tế, khoảng 7,7% dân số trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam, tương đương hơn 1 triệu cặp vợ chồng, đang gặp khó khăn trong việc có con. Đáng chú ý, tình trạng vô sinh thứ phát có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và phát triển các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại. Tại Quảng Ninh, ngành Y tế chú trọng đầu tư, phát triển chuyên sâu lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và di truyền, mở rộng cơ hội làm cha mẹ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, đồng thời nâng cao chất lượng dân số.

Là bệnh viện chuyên khoa sản nhi duy nhất của Quảng Ninh được Bộ Y tế xếp hạng chuyên sâu, những năm qua, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã trở thành địa chỉ thăm khám, điều trị cho hàng nghìn người bệnh gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản. Trung bình mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 10.000 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị các vấn đề liên quan đến vô sinh, hiếm muộn và những khó khăn trong thai kỳ.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện kỹ thuật chuyên môn tại phòng labo hỗ trợ sinh sản.

Xác định hỗ trợ sinh sản là một trong những lĩnh vực chuyên môn trọng điểm, bệnh viện đã chủ động tiếp cận, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và các xét nghiệm di truyền phục vụ chẩn đoán nguyên nhân hiếm muộn, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 154.000 lượt khám; 3.125 em bé chào đời nhờ kỹ thuật IVF và 714 em bé chào đời nhờ kỹ thuật IUI. Những con số này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao, mà còn là minh chứng cho hành trình hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ của nhiều gia đình.

Sau 4 năm mong con, gia đình chị Ngô Thị Thu Uyên, xã Quảng Hà, đã vỡ òa hạnh phúc khi đón con gái nhỏ chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Chị Uyên chia sẻ: “Gia đình vô cùng cảm ơn các bác sĩ đã hỗ trợ để chúng tôi được hưởng niềm hạnh phúc vô giá này. Mong rằng bệnh viện tiếp tục phát triển hơn nữa để những người bệnh như gia đình tôi cũng nhận được niềm vui làm cha mẹ”.

Một em bé được chào đời nhờ kỹ thuật IVF.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn có con, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh còn từng bước phát triển lĩnh vực di truyền học, hướng tới mục tiêu giúp trẻ chào đời khỏe mạnh, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý di truyền từ cha mẹ.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai, trong đó có chẩn đoán di truyền tiền làm tổ đối với các bất thường nhiễm sắc thể và bệnh lý đơn gen; xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ, QF-PCR, phát hiện vi mất đoạn gen AZF liên quan đến vô sinh nam và xét nghiệm các đột biến gen liên quan đến nguy cơ huyết khối. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong chẩn đoán di truyền tiền làm tổ góp phần nâng cao khả năng phát hiện bất thường, hỗ trợ bác sĩ tư vấn và lựa chọn phương án điều trị phù hợp với từng trường hợp.

Thông qua các kỹ thuật này, những cặp vợ chồng có nguy cơ truyền bệnh di truyền cho con có thêm cơ hội được tư vấn, sàng lọc và lựa chọn giải pháp sinh sản phù hợp, hướng tới sinh ra những em bé khỏe mạnh.

Theo các bác sĩ, vô sinh, hiếm muộn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tuổi sinh sản ngày càng muộn, suy giảm chức năng sinh sản theo tuổi, các bệnh lý đường sinh dục, rối loạn nội tiết và những yếu tố liên quan đến lối sống, môi trường. Với các trường hợp có bệnh lý di truyền, việc phát hiện sớm nguy cơ và tư vấn trước sinh cũng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Di truyền, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, được đưa vào hoạt động ngày 19/10 vừa qua.

Trong bối cảnh nhu cầu điều trị ngày càng tăng và yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, ngày 19/10 vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh chính thức đưa Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Di truyền vào hoạt động.

Trung tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và công nghệ, từng bước phát triển toàn diện các lĩnh vực hỗ trợ sinh sản nam và nữ, phôi học, di truyền học; triển khai các kỹ thuật IUI, IVF, ICSI, lưu trữ phôi, noãn, tinh trùng và chẩn đoán di truyền tiền làm tổ. Theo kế hoạch, Trung tâm dự kiến tiếp nhận hơn 15.000 lượt khám mỗi năm, thực hiện trên 1.000 chu kỳ IVF/năm; đồng thời hướng tới tăng 20-30% số chu kỳ chuyển phôi thông qua việc phát triển các kỹ thuật di truyền chuyên sâu.

Đánh giá về định hướng này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, BSCKII Vũ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, cho rằng việc phát triển chuyên khoa sâu về hỗ trợ sinh sản và di truyền là hướng đi đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng trong việc mang đến các kỹ thuật hiện đại cho những người mong muốn có con, đặc biệt là cơ hội sinh ra những em bé khỏe mạnh. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dân số, cải thiện sức khỏe và chất lượng di truyền của các thế hệ tương lai.

Trong chiến lược phát triển thời gian tới, BSCKII Đỗ Duy Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, cho biết: Bệnh viện tiếp tục hướng tới nâng cao năng lực xét nghiệm, chuẩn hóa hệ thống phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ lựa chọn phôi thông qua công nghệ Time-lapse và tự động hóa quản lý dữ liệu. Cùng với đầu tư công nghệ, bệnh viện chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực phôi học, di truyền phân tử và nam khoa vi phẫu; đồng thời mở rộng hợp tác chuyên môn với các trung tâm IVF hàng đầu thế giới. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh sản và di truyền, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân, góp phần cải thiện chất lượng dân số một cách bền vững.