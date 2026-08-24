Tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Từ sự đồng hành của tổ chức Hội và các cấp, ngành, ngày càng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Quảng Ninh mạnh dạn vươn lên phát triển kinh tế, từng bước chuyển từ người tham gia sản xuất thành chủ thể của các mô hình sinh kế.

Tại làng Lộ Phong thuộc khu 2, phường Hà Tu, nơi khoảng 65% dân cư là người Sán Dìu, chính quyền địa phương và Hội LHPN phường đang tạo điều kiện để chị em phát huy lợi thế từ nghề truyền thống, từng bước xây dựng sinh kế bền vững.

Trong đời sống của cộng đồng người Sán Dìu nơi đây, nghề làm bánh cổ truyền không chỉ tạo ra nguồn thu nhập, mà còn là một nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ, những nguyên liệu quen thuộc được chế biến thành những chiếc bánh mang đậm hương vị truyền thống, gửi gắm trong đó lòng thành kính và mong ước về cuộc sống đủ đầy, ấm no.

Tiếp sức cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Từ lợi thế ấy, nhiều phụ nữ đang được Hội LHPN phường Hà Tu khuyến khích mạnh dạn biến nghề truyền thống thành hướng phát triển kinh tế. Là hội viên trẻ, chị Đinh Thị Ánh đã đăng ký tham gia Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” do Hội LHPN tỉnh triển khai.

Gia đình chị Ánh đã có 20 năm làm bánh truyền thống. Nhờ giữ được chất lượng và hương vị đặc trưng, sản phẩm ngày càng được khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến. Tuy nhiên, để phát triển từ quy mô gia đình thành sản phẩm có thương hiệu, chị Ánh nhận thấy cần thêm kiến thức, kinh nghiệm và sự kết nối thị trường.

Chị Đinh Thị Ánh chia sẻ: “Được sự động viên của Hội LHPN phường, tôi tham gia Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 với mong muốn có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận những cách làm mới và mở rộng thị trường. Sự kết nối của Hội giúp tôi tự tin hơn để nâng cao chất lượng, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, vừa giữ được nghề truyền thống của gia đình, vừa xây dựng sản phẩm chuyên nghiệp hơn.”

Không chỉ ở khu vực đô thị, tại xã Ba Chẽ, việc hỗ trợ phụ nữ DTTS phát triển kinh tế cũng được Hội LHPN triển khai theo hướng sát nhu cầu thực tế. Từ tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật đến kết nối nguồn vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, Hội từng bước tạo thêm điểm tựa để hội viên tự tin lựa chọn mô hình sinh kế phù hợp.

Từ sự đồng hành ấy, chị Chíu Thị Mai (thôn Tàu Tiên) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp. Trước đây, do hạn chế về vốn và kinh nghiệm sản xuất, chị còn e ngại khi tính chuyện mở rộng làm ăn. Qua sự hỗ trợ, hướng dẫn của tổ chức Hội, chị từng bước tích lũy kiến thức, chủ động lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện đất đai và khả năng của gia đình.

Hiện gia đình chị Mai có hơn 3ha quế, duy trì đàn hươu sao 10 con, chăn nuôi gia cầm; đồng thời phát triển dịch vụ chăm sóc tóc, da kết hợp kinh doanh hàng tạp hóa tại nhà. Việc đa dạng sinh kế giúp gia đình chủ động hơn về nguồn thu, mỗi năm đạt khoảng 150 triệu đồng. Kinh tế ổn định cũng tạo điều kiện để chị chăm lo tốt hơn cho con cái và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Chị Chíu Thị Mai cho biết: “Trước đây tôi còn e ngại vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm nên chưa dám mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Được Hội Phụ nữ tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tôi có thêm kiến thức và tự tin hơn”.

Để tạo thêm cơ hội cho phụ nữ DTTS vươn lên, các cấp Hội LHPN tiếp tục chú trọng kết nối nguồn lực, hỗ trợ tiếp cận vốn, kiến thức, kỹ thuật; đồng thời khuyến khích hội viên tham gia các chương trình khởi nghiệp, xây dựng sản phẩm đặc trưng, OCOP, mở rộng thị trường và ứng dụng cách làm mới trong sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, phụ nữ DTTS ngày càng khẳng định mình không chỉ là người hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ, mà đang trở thành chủ thể của quá trình phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Hoài Minh