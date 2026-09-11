Hiệu quả từ giống tôm mới của Việt Úc

Kể từ tháng 3 vừa qua, Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh đã chính thức đưa ra thị trường Quảng Ninh “Biệt đội Tứ siêu VU-S26” - 4 loại tôm giống có tính năng vượt trội, bao gồm siêu tăng trưởng, siêu bền bỉ, siêu chống chịu và siêu hạ mặn. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Quảng Ninh, phần lớn các hộ nuôi tôm thực tế bằng giống tôm mới của Việt Úc đều thắng lợi.

Tháng 8 vừa qua, anh Nguyễn Văn Thùy, khu 4 Hải Yên (phường Móng Cái 3), vui mừng với mẻ tôm đạt kết quả cao. Sử dụng giống tôm siêu tăng trưởng của Việt Úc, chỉ trong 87 ngày, 5 ao nuôi ngoài trời của anh Thuỳ đã thu được hơn 30 tấn tôm. Điều đáng nói là kích cỡ tôm nhà anh Thuỳ lớn, 26-28 con/kg, đồng nghĩa với việc kích cỡ tôm này bán được ở mức giá tốt, 207.000 đồng/kg.

Anh Thuỳ cho biết: Các loại giống tôm trước đây tôi sử dụng, nuôi 100-110 ngày đạt kích cỡ tôm 30-32 con/kg, giá bán dưới 190.000 đồng/kg. Như vậy, với giống tôm siêu tăng trưởng này, lợi nhuận của tôi tăng khoảng 30% từ chênh lệch giá bán, đồng thời giảm được chi phí thức ăn, chế phẩm, vận hành thiết bị, điện, công chăm sóc cũng như giảm rủi ro. Được biết, anh Nguyễn Văn Thuỳ là một trong những hộ được Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh thưởng 1 chỉ vàng vì tiếp cận và triển khai hiệu quả kỹ thuật nuôi giống tôm mới của đơn vị.

Cùng thành công trong sử dụng giống tôm siêu tăng trưởng của Việt Úc, HTX nuôi tôm công nghệ cao Cẩm Phả của anh Nguyễn Bá Mạnh đã có những lứa tôm bứt phá về sản lượng và chất lượng. Với quy mô nuôi công nghiệp, công nghệ cao trong nhà lưới, con tôm thu được của hộ anh Mạnh đạt được kích cỡ ở thời điểm 90 ngày nuôi còn lớn hơn ở mô hình của anh Nguyễn Văn Thuỳ, sản lượng cũng tăng hơn.

Anh Nguyễn Văn Thùy, khu 4 Hải Yên (phường Móng Cái 3) được Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh tặng thưởng 1 chỉ vàng về thành tích nuôi tôm giống mới.

Do nuôi theo nhiều giai đoạn, thời điểm hiện nay, anh Mạnh vẫn đang thu được các lứa tôm giống siêu tăng trưởng, đồng thời anh Mạnh cũng đang bắt đầu gối những mẻ tôm mới với các giống siêu bền bỉ và siêu chống chịu, nhằm chinh phục thời tiết mùa đông sắp tới của Quảng Ninh. Giám đốc HTX nuôi tôm công nghệ cao Cẩm Phả, anh Nguyễn Bá Mạnh cho biết: Tôi nuôi tôm với công nghệ hiện đại, việc sản lượng và chất lượng tôm luôn đạt cao hơn nhiều mô hình khác là phổ biến, tuy nhiên với giống tôm mới do Việt Úc cung cấp hiện nay, tính ưu việt về giống được thể hiện rõ hơn hẳn, giúp người nuôi được lợi.

4 loại tôm giống “Biệt đội Tứ siêu VU-S26” là kết quả của chương trình chọn giống bằng công nghệ di truyền Genomics (hệ gen học) đã được Tập đoàn Việt Úc đầu tư nghiên cứu từ nhiều năm qua. Đến thời điểm này, kết quả đã được khẳng định thành công hoàn toàn, giúp Việt Úc quyết định thay thế chương trình chọn giống bằng công nghệ truyền thống trước đây, vốn thiên về nghiên cứu từng gen riêng lẻ. Genomics là công nghệ chọn giống tiên tiến, do có thể phân tích thông tin di truyền ở cấp độ cá thể, xác định chính xác quan hệ di truyền giữa từng cá thể và phân tích riêng năng lực di truyền của từng con tôm, thay vì đánh giá chung theo gia đình. Tại Quảng Ninh, từ công nghệ Genomics, Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh đang sản xuất đại trà và đưa ra thị trường cả 4 loại giống của “Biệt đội Tứ siêu VU-S26”, trong đó trọng tâm là 3 loại siêu tăng trưởng, siêu bền bỉ và siêu chống chịu.

Ông Đỗ Văn Cường, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh, chia sẻ: Nếu siêu tăng trưởng có ưu thế là lớn nhanh, sớm đạt kích cỡ mục tiêu thì siêu bền bỉ hướng tới tối ưu sản lượng thu hoạch trên một diện tích; siêu chống chịu lại có ưu thế về tỷ lệ sống cao, đặc biệt là trong mùa nghịch - như trong mùa đông giá tại Quảng Ninh; siêu hạ mặn có ưu thế về khả năng thích nghi trong điều kiện độ mặn thấp. Những loại giống này phù hợp với đặc thù hoạt động nuôi tôm tại Quảng Ninh, vốn chịu ảnh hưởng rõ của tính mùa vụ và biến động nhiệt độ, đặc biệt là giai đoạn mùa đông và trong điều kiện chuyển mùa, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng bắt mồi của tôm. Nhiều năm qua, ngoài yếu tố tăng trưởng nhanh, người nuôi tôm Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đến khả năng thích nghi, tỷ lệ sống và tính ổn định của đàn tôm. Đây cũng là cơ sở để Việt Úc Quảng Ninh không chỉ cung cấp một sản phẩm chung, mà hướng tới tư vấn lựa chọn dòng giống và thời điểm xuống giống phù hợp với điều kiện từng vùng, từng ao và từng mùa vụ.

Với kết quả khả quan về dòng tôm giống mới của Việt Úc, người nuôi tôm Quảng Ninh cũng như ngành tôm Quảng Ninh được cho là đang đứng trước cơ hội tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp thành phố.