Điểm tựa vững chắc của nông dân

Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đang trở thành điểm tựa để nhiều hộ mạnh dạn đầu tư sản xuất, mở rộng mô hình, nâng cao thu nhập. Từ đó, người nông dân có thêm động lực phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Vốn thuộc diện hộ nghèo của xã Tiên Yên, năm 2017, gia đình anh Bế Văn Lỵ (thôn Phong Dụ) được vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân xã để mua 3.000 con gà giống Tiên Yên. Có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, anh Lỵ dành thời gian tìm hiểu kỹ thuật, chăm sóc đàn gà và đã vươn lên là hộ khá giả trong thôn.

Anh Bế Văn Lỵ (thôn Phong Dụ, xã Tiên Yên) chăm sóc đàn gà của gia đình.

"Trước đây do thiếu vốn, thiếu kiến thức nên kinh tế gia đình tôi luôn trong tình trạng khó khăn. Nhờ sự quan tâm của các cấp, nhất là Hội Nông dân xã trong việc hỗ trợ vay vốn, hiện gia đình tôi đang nuôi 10.000 con gà. Trong 8 tháng đầu năm 2026, từ đàn gà gia đình tôi đã có thu nhập 150 triệu đồng” - anh Lỵ chia sẻ.

Theo Hội Nông dân xã Tiên Yên, thời gian qua đã có hàng trăm hộ dân được tiếp cận các chương trình vay vốn của Trung ương, địa phương và nguồn vốn huy động với 12 chương trình tín dụng. Từ nguồn vốn vay, nhiều gia đình đã có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống.

Trên địa bàn Quảng Ninh, Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập. Giai đoạn 2023-2025, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giải ngân cho vay đối với 132 dự án, tổng số tiền cho vay hơn 76,8 tỷ đồng, hỗ trợ 1.298 hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ ngành nông nghiệp…

6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã phê duyệt, giải ngân 26.300 triệu đồng cho 259 hộ hội viên nông dân vay triển khai 21 dự án, mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm báo cáo, dư nợ quỹ là 68.405 triệu đồng, với 784 khách hàng vay vốn, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn vận động đạt 194,5 triệu đồng, bằng 38,9% kế hoạch năm.

Hội Nông dân đặc khu Cô Tô tổ chức giải ngân vốn cho hội viên.

Từ nguồn vốn hỗ trợ, những mô hình cụ thể, nhiều hình thức liên kết sản xuất ở khu vực nông thôn dần được hình thành và phát triển hiệu quả. Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã góp phần hỗ trợ hình thành, duy trì và phát triển 22 tổ hợp tác, 31 hợp tác xã, 124 chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp và các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Những kết quả này tạo thêm động lực cho quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Hiệu quả của nguồn vốn còn được thể hiện qua sự phát triển của phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Giai đoạn 2023-2025, toàn thành phố có 189.184 hộ đăng ký và 121.456 hộ đạt danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp.

Điều đáng ghi nhận là hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ nông dân còn lan tỏa ở phương diện xã hội, từ nguồn vốn, các cấp hội có thêm điều kiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác hội và phong trào nông dân với việc hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tư vấn, dạy nghề, đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế.

Qua đó, vai trò của tổ chức hội nông dân ở cơ sở ngày càng được khẳng định, việc tập hợp, thu hút hội viên có thêm nền tảng. Giai đoạn 2023-2025, toàn thành phố đã phát triển mới 4.350 hội viên nông dân, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 97.568 hội viên.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Phương Thảo cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục huy động mọi nguồn lực để phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân bền vững, trở thành “đòn bẩy” hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp hội trên địa bàn cũng sẽ chủ động khảo sát nhu cầu, xây dựng các mô hình, dự án, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, giúp nông dân đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Với nhiều hộ nông dân, nguồn vốn bắt đầu từ một khoản vay vừa đủ để mua giống, đầu tư sản xuất, rồi dần mở ra cơ hội lớn hơn. Khi nguồn vốn được trao đúng lúc và sử dụng hiệu quả, người nông dân có thêm niềm tin để vun đắp sinh kế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đó cũng là giá trị bền vững mà Quỹ Hỗ trợ nông dân đang từng bước tạo dựng trong đời sống nông thôn.