Phường Hạ Long: Ra mắt bộ nhận diện và vận hành các nền tảng số

Chiều 14/8, phường Hạ Long tổ chức hội nghị công bố Bộ nhận diện thương hiệu phường Hạ Long; ra mắt nền tảng Hạ Long Smart, hệ thống Camera AI và Wifi cộng đồng. Đây là hoạt động chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và cụ thể hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn.

Chính quyền phường Hạ Long bấm nút ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu phường Hạ Long; nền tảng Hạ Long Smart, hệ thống Camera AI và Wifi cộng đồng.

Bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phường Hạ Long đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với chỉnh trang hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ người dân.

Người dân phường Hạ Long sử dụng nền tảng Hạ Long Smart trên Zalo.

Tại hội nghị, phường Hạ Long chính thức công bố và đưa vào vận hành đồng bộ 4 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số gồm: Bộ nhận diện thương hiệu phường Hạ Long; nền tảng Hạ Long Smart trên Zalo với nhiều tiện ích giúp tăng cường kết nối, tương tác giữa chính quyền với người dân; hệ thống Camera AI tại tuyến phố Hải Phượng phục vụ giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; hệ thống Wifi cộng đồng miễn phí tại các tuyến phố Hải Long và Hải Phượng, đáp ứng nhu cầu kết nối số của người dân và du khách.

Nhà thầu giới thiệu tiện ích hệ thống Camera AI tại tuyến phố Hải Phượng cho chính quyền phường Hạ Long.

Hệ thống Camera AI được lắp đặt tại tuyến phố Hải Phượng, phường Hạ Long.

Việc đưa các nền tảng số vào hoạt động trên địa bàn phường không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, mà còn góp phần xây dựng phường Hạ Long văn minh, hiện đại, an toàn, thân thiện; tạo dấu ấn thiết thực chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.