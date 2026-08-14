Hội Nông dân xã Quảng Đức: Đồng hành cùng nông dân trên hành trình chuyển đổi số

Đồng hành cùng nông dân trong chuyển đổi số, Hội Nông dân (HND) xã Quảng Đức đang góp phần tạo nên những thay đổi trong cách làm của hội viên, giúp nông sản địa phương nâng giá trị, mở rộng thị trường và mang lại thu nhập tốt hơn cho người dân.

Cán bộ HND xã Quảng Đức (bên trái) hướng dẫn cơ sở sản xuất chè Loan Bính đưa sản phẩm lên môi trường số.

Mỗi ngày chế biến khoảng 7 tạ chè tươi và đã có sản phẩm OCOP 3 sao, cơ sở chè Loan Bính (thôn 1, xã Quảng Đức) là một trong những hộ sớm nhanh nhạy đổi cách bán hàng. Trước đây, việc tiêu thụ chủ yếu dựa vào bán trực tiếp hoặc chờ khách đến nhập hàng, thì hiện nay những sản phẩm chè được giới thiệu trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội, trong đó có livestream bán hàng. Chị Đào Thị Bính, chủ cơ sở chia sẻ: Được Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên xã cầm tay chỉ việc từ khâu chụp ảnh, dán tem truy xuất đến tập livestream, chè nhà tôi giờ bán đi khắp các tỉnh, có cả khách nước ngoài tìm hỏi mua.

Thời gian qua, HND xã không chỉ hướng dẫn hội viên đưa sản phẩm lên môi trường số mà còn hỗ trợ liên kết sản xuất, hình thành Tổ hợp tác trồng và chế biến chè VietGAP với 21 thành viên. Tổ có khoảng 3ha diện tích canh tác, năng suất trung bình 6 tấn búp tươi/ha, tương đương 1 tấn chè khô/ha. Giá bán từ 100.000-500.000 đồng/kg giúp mỗi hộ có thể thu về hàng trăm triệu đồng trong một vụ chè.

HND xã Quảng Đức phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tập huấn chuyển đổi số cho hội viên.

Quảng Đức có địa bàn rộng sau sáp nhập, trong đó có nhiều thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không phải hội viên nào cũng quen với công nghệ, bởi vậy HND xã phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn; giúp hội viên làm quen với kỹ năng số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ nông sản. Đồng thời, Hội cũng phối hợp với Bưu điện hướng dẫn quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP trên sàn Postmart.vn và các nền tảng mạng xã hội. Cùng với đó, việc chuyển giao khoa học kỹ thuật từng bước được gắn với những mô hình sản xuất phù hợp địa phương như chè, cây dược liệu, nuôi trồng thủy sản, trong đó có 5ha chè hương Bắc Sơn, 5ha cây địa liền và 4,5ha khoai môn.

Từ sự đồng hành của HND xã, ngày càng nhiều hội viên chủ động biết sử dụng thiết bị thông minh giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên không gian mạng. Từ đó, khoảng cách giữa người sản xuất và người mua được rút ngắn, còn nông sản có thêm cơ hội bước ra khỏi thị trường quen thuộc.

Bà Phạm Thị Nga, Chủ tịch HND xã Quảng Đức, cho biết: Sau khi sáp nhập, địa bàn xã rộng, có nhiều thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin của một bộ phận hội viên còn hạn chế. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn hội viên sử dụng hiệu quả nền tảng số Nông dân Việt Nam, mạng xã hội và các nền tảng số để quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản. Đồng thời, Hội tiếp tục khuyến khích hội viên mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ, qua đó gắn chuyển đổi số với xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp.

Cán bộ HND xã Quảng Đức hướng dẫn hội viên livestream sản phẩm chè của địa phương.

Xã Quảng Đức xác định phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030. Cây chè được xác định là một trong những cây trồng chủ lực, với diện tích gần 150ha. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, người nông dân bước đầu chú trọng cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng các kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ và đưa sản phẩm lên môi trường số nên giá trị kinh tế của sản phẩm ngày càng tăng.

Sự đồng hành của HND xã Quảng Đức đang giúp người nông dân tự tin hơn với công nghệ, chủ động hơn trong sản xuất và tìm đầu ra cho nông sản, thị trường mở rộng, đời sống của người nông dân được nâng cao, qua đó góp phần phát triển địa phương bền vững.