Phường Hiệp Hòa: Nỗ lực giải quyết những vấn đề từ thực tiễn

Xác định việc tiếp thu và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của cử tri là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân, thời gian qua phường Hiệp Hoà đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, phân loại, giải quyết các ý kiến theo thẩm quyền. Đồng thời, địa phương cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề được người dân quan tâm.

Từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, phường Hiệp Hoà đã tiếp thu, tổng hợp 69 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND phường và tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND phường. Nội dung kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất đai, trật tự đô thị, hạ tầng giao thông và vệ sinh môi trường - những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Hệ thống điện chiếu sáng tuyến ngõ 26, đường Đoàn Kết, khu phố Cộng Hoà được đầu tư, đưa vào sử dụng từ tháng 1/2026, góp phần bảo đảm an toàn và thuận tiện cho người dân đi lại.

Trên cơ sở đó, UBND phường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát từng nội dung, xác định trách nhiệm và tham mưu phương án xử lý. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được tập trung giải quyết; các nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét theo quy định. Công tác phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ phường và các cơ quan liên quan cũng được chú trọng, nhằm nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Theo kết quả tổng hợp, trong 69 ý kiến, kiến nghị, có 15 ý kiến được trả lời để cử tri biết; 54 ý kiến thuộc nhóm vừa trả lời, vừa xem xét giải quyết. Trong nhóm này, 10 ý kiến đã được giải quyết xong, 39 ý kiến đang tiếp tục được xử lý và 5 ý kiến đã được tiếp thu, đề nghị cấp trên xem xét.

Một trong những kết quả cụ thể là việc đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tại tuyến ngõ 26, đường Đoàn Kết, khu phố Cộng Hoà. Trước đây, tuyến ngõ chưa có điện chiếu sáng, khiến người dân đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào buổi tối.

Cán bộ phường Hiệp Hoà trao đổi, nắm bắt ý kiến của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, cải tạo đường 338.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND phường đã đầu tư công trình với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. Đến tháng 1/2026, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và bảo đảm an toàn cho người dân. Ông Phạm Văn Ngữ, người dân khu phố Cộng Hoà, chia sẻ: “Từ khi có hệ thống điện chiếu sáng, người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, nhất là vào buổi tối. Chúng tôi phấn khởi khi những kiến nghị chính đáng được chính quyền quan tâm, giải quyết, góp phần cải thiện đời sống của người dân”.

Ông Đặng Quốc Chung, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hoà, cho biết: "Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình giải quyết kiến nghị vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Một số nội dung liên quan đến đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng cần thời gian kiểm tra, xác minh và phối hợp với nhiều cơ quan; những vấn đề vượt thẩm quyền phải chờ hướng dẫn hoặc xem xét của cấp trên. Nguồn lực đầu tư cho các công trình dân sinh cũng chưa thể đáp ứng ngay tất cả nhu cầu thực tế. Ngoài ra, công tác theo dõi, đôn đốc sau trả lời kiến nghị chưa thường xuyên, một số nội dung trả lời chưa xác định rõ lộ trình thực hiện".

Thời gian tới, phường tiếp tục rà soát các nội dung còn tồn đọng, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ xử lý. Các vấn đề thiết thực liên quan đến giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, đất đai và trật tự đô thị cần được quan tâm giải quyết theo thẩm quyền, điều kiện nguồn lực và lộ trình phù hợp.

Cùng với đó, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng trả lời kiến nghị theo hướng cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; kịp thời tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền, đồng thời thông tin đầy đủ để cử tri nắm bắt. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và củng cố niềm tin của cử tri đối với chính quyền địa phương.