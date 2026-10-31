Phường Hiệp Hòa: Hội nghị tuyên truyền triển khai ứng dụng số

Ngày 31/10, phường Hiệp Hòa phối hợp với Viettel Quảng Ninh và Thuế Cơ sở 4 TP Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền triển khai ứng dụng chuyển đổi số, chính quyền địa phương và cộng đồng số (Tami OA), hướng dẫn cài đặt chữ ký số, ứng dụng eTax Mobile.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có 150 người, gồm: tổ trưởng các Tổ công nghệ số cộng đồng, đại diện các khu phố và tiểu thương đang kinh doanh trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đơn vị đã trực tiếp giới thiệu tính năng của các ứng dụng, và trực tiếp hỗ trợ người dân thao tác cài đặt, đăng ký và giải đáp những vướng mắc trong quá trình sử dụng. Qua đó, giúp người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh, từng bước làm quen với phương thức giao dịch trên môi trường số.

Cán bộ Viettel Quảng Ninh hướng dẫn người dân sử dụng chữ ký số và ứng dụng Tami OA.

Thông qua hoạt động này, phường Hiệp Hòa tiếp tục phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn các ứng dụng công nghệ vào đời sống.