Phường Hiệp Hòa tri ân, khen thưởng 32 cá nhân trong công tác tham gia chính quyền cơ sở

Sáng ngày 1/11, UBND phường Hiệp Hòa trang trọng tổ chức Hội nghị tri ân, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh và tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa cho 32 cá nhân tham gia hoạt động ở thôn, khu phố, có thời gian công tác hơn 10 năm trên địa bàn phường Hiệp Hòa sau khi thực hiện việc sáp nhập các thôn, khu.

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc sắp xếp lại các thôn, bản, khu phố trong toàn thành phố, phường Hiệp Hòa đã thực hiện việc sắp xếp từ 39 khu phố, xuống còn 14 khu phố, đảm bảo quy trình. Các khu mới được sáp nhập có vị trí địa lý liền kề, thuận lợi trong công tác quản lý và sinh hoạt của người dân.

Quang cảnh hội nghị.

Để kịp thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, ngày 6/8/2026, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh đã ký quyết định số 2850/QĐ-UBND về tặng bằng khen cho 23 cá nhân trên địa bàn phường Hiệp Hòa có thành tích xuất sắc, có đóng góp trong công tác xây dựng chính quyền ở cơ sở.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Hiệp Hoà đã trao Bằng khen của UBND thành phố cho 23 cá nhân và cũng trao tặng giấy khen cho 9 cá nhân là những người hoạt động không chuyên trách ở khu phố có thành tích xuất sắc, đóng góp trong công tác chính quyền ở cơ sở.

Lãnh đạo phường Hiệp Hoà trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân.

Hoạt động khen thưởng góp phần kịp thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực, những thành tích của đội ngũ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố trong quá trình tham gia xây dựng chính quyền ở cơ sở, góp phần vào sự phát triển chung của phường Hiệp Hòa nói riêng, TP Quảng Ninh nói chung trong thời gian qua.

Trong giai đoạn phát triển mới, phường Hiệp Hòa còn rất nhiều việc phải làm, công việc còn rất nặng nề phía trước. Phần thưởng là động lực để các đồng chí được tuyên dương, khen thưởng tiếp tục là cánh tay nối dài giữa chính quyền với người dân, góp phần xây dựng phường Hiệp Hòa ngày càng vững mạnh trong giai đoạn mới.