Bám sát thị trường, bảo vệ người tiêu dùng

Trong bối cảnh các hoạt động giao thương, du lịch và mua sắm trực tuyến ngày càng sôi động, Chi cục QLTT Quảng Ninh đã tăng cường bám nắm địa bàn, kiểm soát thị trường. Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng QLTT đã góp phần giữ môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với đường biên giới trên bộ, trên biển, hệ thống cửa khẩu, cảng biển và các trung tâm du lịch lớn, Quảng Ninh có hoạt động giao thương sôi động thuận lợi cho phát triển nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại (BLGLTM), kinh doanh, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ… Xác định rõ đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, ngay từ đầu năm 2026, Chi cục QLTT Quảng Ninh đã chủ động triển khai các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung vào các lĩnh vực, nhóm ngành hàng có nguy cơ cao.

Đội QLTT số 3 phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan ngăn chặn vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn ngốc, xuất xứ trên địa bàn đơn vị quản lý.

Ngày 18/4/2026, Đội QLTT số 4 tiến hành kiểm tra kho lạnh tại khu phố Hải Xuân 12, phường Móng Cái 1, do ông Sẻn Văn Lèng (trú tại khu phố Hải Yên 1, phường Móng Cái 3) là chủ hàng. Qua kiểm tra, Đội đã phát hiện trong kho có chứa 3,3 tấn cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đội đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp trên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm, phạt tiền 90 triệu đồng, trị giá hàng hoá tiêu hủy trên 214 triệu đồng.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc kinh doanh hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị lực lượng QLTT Quảng Ninh phát hiện, xử lý trong thời gian gần đây. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục QLTT Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra 558 vụ, phát hiện, xử lý 532 vụ với 616 hành vi vi phạm. Tổng số tiền xử lý gần 25,9 tỷ đồng; thu nộp ngân sách nhà nước gần 11,74 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao.

Trên mặt trận phòng chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ, lực lượng QLTT tỉnh cũng quyết liệt triển khai và đạt được nhiều kết quả. Tính đến giữa tháng 6/2026, toàn tỉnh đã xử lý 164 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt lên tới trên 2,8 tỷ đồng. Nổi bật, ngày 13/6/2026, Đội QLTT số 1 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh kiểm tra một hộ kinh doanh tại phường Cẩm Phả, phát hiện 195 chiếc đồng hồ có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên 2,52 tỷ đồng. Do vụ việc có dấu hiệu tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, Chi cục đã chuyển hồ sơ, tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

Chi cục QLTT Quảng Ninh thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả cho đội ngũ cán bộ của đơn vị.

Không chỉ tập trung vào thị trường truyền thống, thương mại điện tử đang là “mặt trận” được lực lượng QLTT Quảng Ninh quản lý sát sao. Thống kê cho thấy, trong số 164 vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ được phát hiện từ đầu năm, có tới 58 vụ diễn ra trên môi trường thương mại điện tử.

Nhằm ngăn chặn từ gốc, Chi cục QLTT Quảng Ninh đã chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường rà soát, tuyên truyền và vận động các hộ kinh doanh online ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh thương mại. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn lực lượng đã tổ chức cho 703 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh thương mại. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý 104 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 1,2 tỷ đồng…

Để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác, đấu tranh phòng chống hiệu quả với các hành vi BLGLTM, Chi cục tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số thông qua việc ứng dụng phần mềm nghiệp vụ INS tích hợp cùng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này cho phép rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính kịp thời ngay tại cơ sở, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, biên giới, hải đảo.

Sự chủ động của lực lượng QLTT thời gian qua đã giúp thị trường cơ bản ổn định, giá cả bình ổn, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và du khách. Từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, siết chặt địa bàn và xử lý nghiêm các vi phạm về gian lận thương mại, quyết tâm giữ vững môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch.