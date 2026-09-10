Kiểm soát nguồn hàng, ổn định thị trường cuối năm

Càng về những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân càng tăng cao. Đây cũng là thời điểm hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ dễ trà trộn vào thị trường, gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm... Để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và giữ vững môi trường kinh doanh lành mạnh, Chi Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để giữ ổn định thị trường.

Theo đánh giá của lực lượng QLTT, từ đầu năm 2026, tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trên địa bàn thành phố tiếp tục được duy trì ổn định. Nguồn cung hàng hóa luôn được bảo đảm thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân cũng như du khách.

Tuy nhiên, với đặc thù địa bàn có hoạt động giao thương sôi động, hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm về sở hữu trí tuệ vẫn tiếp tục tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Đội QLTT số 4 kiểm tra hàng hóa phục vụ nuôi trồng thủy sản tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Móng Cái 2.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi Cục QLTT thành phố đã kiểm tra 715 vụ, xử lý 675 vụ. Tổng số tiền xử lý, gồm tiền phạt và trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy, đạt hơn 33,1 tỷ đồng, bằng 134% cùng kỳ năm trước. Số thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 15 tỷ đồng, bằng 145% kế hoạch năm.

Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm nay, lực lượng QLTT đã phát hiện, xử lý 80 vụ vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, thu giữ nhiều tang vật, xử phạt vi phạm với tổng số tiền là 4,88 tỷ đồng... Đáng chú ý, lực lượng QLTT đã phát hiện, xử lý 27 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, buộc tiêu hủy khoảng 31,5 tấn thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, với tổng trị giá lên đến 1,7 tỷ đồng…

Trước sức mua dự báo tăng vào những tháng cuối năm, công tác kiểm soát nguồn hàng, chất lượng và giá bán đang tiếp tục được lực lượng QLTT thành phố siết chặt.

Tại các địa bàn Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông Dương, Quang Hanh, Hải Hòa và hai đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Đội QLTT số 3 thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa... Cán bộ quản lý địa bàn đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát hộ kinh doanh, tuyên truyền quy định và tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách. 8 tháng đầu năm nay, Đội đã xử lý 36 vụ vi phạm an toàn thực phẩm; buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 517 triệu đồng, gồm 17.719 đơn vị sản phẩm và hơn 438kg thủy, hải sản không rõ nguồn gốc.

Đội QLTT số 3 kiểm tra việc chấp hành pháp luật của một cửa hàng kinh doanh trên địa bàn đơn vị quản lý.

Cùng với thị trường truyền thống, thương mại điện tử cũng đang là địa bàn được lực lượng QLTT giám sát chặt chẽ. Từ đầu năm, lực lượng QLTT phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, vận động 933 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số ký cam kết chấp hành pháp luật. Qua kiểm tra, 170 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử bị xử lý, với số tiền phạt hành chính hơn 1,9 tỷ đồng…

Để công tác phòng ngừa đạt hiệu quả cao, công tác tuyên truyền luôn được lực lượng QLTT thành phố đặt lên hàng đầu. Trong 8 tháng đầu năm nay, Chi Cục QLTT Quảng Ninh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 11.798 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh, đạt tỷ lệ 118% kế hoạch năm.

Những tháng cuối năm, nhu cầu đối với thực phẩm, bánh kẹo, rượu bia, đồ uống và hàng đông lạnh được dự báo tăng. Lực lượng QLTT thành phố sẽ phối hợp với các ngành, địa phương kiểm soát kho hàng, điểm trung chuyển, chợ, siêu thị và hoạt động bán hàng trực tuyến; tập trung vào dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm về giá. Trước mắt, công tác kiểm tra hướng vào bánh trung thu, sách giáo khoa, thiết bị trường học và việc chấp hành quy định trong kinh doanh xăng dầu.

Giữ ổn định thị trường không chỉ là bảo đảm đủ hàng. Điều quan trọng là hàng hóa phải có nguồn gốc, chất lượng được kiểm soát, giá bán công khai và người mua có đủ thông tin để lựa chọn. Bịt các kẽ hở từ kho hàng, điểm bán đến gian hàng trên mạng cũng là cách ngăn thực phẩm không an toàn đi tới bữa ăn của mỗi gia đình.