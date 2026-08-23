Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai giúp 13 người dân tránh trú mưa bão

Trước nguy cơ sạt lở do mưa lớn kéo dài, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) đã kịp thời hỗ trợ, bố trí nơi ăn nghỉ an toàn cho 13 người dân phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai bố trí bữa ăn cho người dân.

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung, phường Hồng Gai nói riêng có mưa rất to kéo dài. Tại tổ 1, khu phố Hồng Gai 1, nước mưa từ sườn đồi tràn vào một số nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Người dân được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai bố trí nơi tránh trú an toàn.

Trước tình hình trên, theo đề nghị của UBND phường Hồng Gai, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai đã khẩn trương tiếp nhận 6 hộ dân với 13 nhân khẩu thuộc vùng nguy hiểm về tránh trú tại doanh trại. Đơn vị đã bố trí đầy đủ chỗ ăn nghỉ, sinh hoạt chu đáo cho người dân.

Sự chủ động, kịp thời của cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ giảm thiểu rủi ro thiên tai mà còn thắt chặt thêm tình quân dân gắn bó.