Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 4) - Bản tin phát lúc 14h ngày 23/8

📍 Hiện trạng bão:

Hồi 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 155km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 150km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 10-11. Di chuyển theo hướng Đông Nam, tốc độ khoảng 3km/h.

📍 Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 13 giờ

ngày 24/8 Nam Đông Nam, khoảng 3km/h 20,1N-108,4E; trên vùng biển phía Đông đặc khu Bạch Long Vĩ Cấp 9, giật cấp 11 Phía Bắc 18,5N; 106,5-109,5E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng 13 giờ

ngày 25/8 Đông Đông Bắc,

3-5km/h 20,3N-109,2E; trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 160km về phía Đông Cấp 9, giật cấp 11 18,5N-21,5N; 107,0-110,5E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) 13 giờ

ngày 26/8 Bắc Đông Bắc, 5-10km/h 21,8N-110,0E; trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cấp 6-7, giật cấp 9 Phía Bắc 18,5N;

107,5E-111,5E Cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ

📍Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 96 giờ tới): áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

📍 Dự báo tác động của bão:

🌬 Trên biển:

🔹 Khu vực chịu tác động: Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải; đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

🔹Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động rất mạnh.

🔹Tác động chính: Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

🌬 Khu vực đất liền ven biển :

🔹 Khu vực chịu tác động: Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

🔹Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

🔹Tác động chính: Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông.

🌧 Tác động do mưa lớn :

🔹 Khu vực chịu tác động: Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa.

🔹Nguy cơ: Từ chiều ngày 23/8 đến hết ngày 24/8, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm; riêng Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 24/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

🔹Tác động chính: Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.



🌪 Dông, lốc xoáy:

🔹 Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

📍 Bản tin tiếp theo được phát lúc 17h00 ngày 23/8.

📍 Tin phát lúc: 14h00