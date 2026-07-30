Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I- Dấu mốc của hành trình kiến tạo đô thị hiện đại

Ngày 26/6/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1026/QĐ-BXD công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Việc Quảng Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I khẳng định những thành tựu nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị theo hướng bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với Quảng Ninh, kết quả này khẳng định tầm vóc và chất lượng của một đô thị hiện đại, tạo nền tảng để thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phát triển theo hướng văn minh, thông minh và bền vững.

Hạ tầng đi trước mở đường

Đối với người dân các đảo Minh Châu, Quan Lạn và Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, việc kết nối giao thông giữa các khu vực từ nhiều năm nay vẫn còn nhiều bất cập. Mọi hoạt động đi lại, vận chuyển hàng hóa hay phục vụ phát triển du lịch chủ yếu dựa vào đường thủy, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và thủy triều. Chính sự thiếu đồng bộ về hạ tầng đã trở thành rào cản đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng đảo.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đặc khu Vân Đồn quyết định đầu tư dự án xây dựng cầu bắc qua luồng sông Mang tại xã Quan Lạn. Với tổng mức đầu tư hơn 553 tỷ đồng, công trình có tổng chiều dài khoảng 3km, trong đó cầu chính vượt luồng sông Mang dài gần 932m, kết nối tuyến đường Bản Sen - Tân Lập với tuyến đường xuyên đảo Minh Châu - Quan Lạn. Dự án không chỉ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn mà còn tạo sự kết nối liên hoàn giữa các khu vực đảo, mở rộng không gian phát triển du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và hiện thực hóa định hướng phát triển của đặc khu Vân Đồn.

Chị Nguyễn Thị Lan, Trưởng thôn Sơn Hào chia sẻ: "Người dân mong cây cầu này từ nhiều năm nay. Khi cầu được đầu tư xây dựng, việc đi lại giữa các khu vực sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nhất là trong mùa mưa bão hay những thời điểm thời tiết không thuận lợi. Quan trọng hơn, cây cầu sẽ mở thêm cơ hội phát triển du lịch, dịch vụ, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế ngay trên quê hương mình”.

Thi công công trình cầu Sông Mang, xã Quan Lạn, đặc khu Vân Đồn.

Cầu Sông Mang chỉ là một trong nhiều công trình hạ tầng đang được Quảng Ninh ưu tiên đầu tư nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng kết nối. Giai đoạn 2020-2025, Quảng Ninh đã hoàn thành và đưa vào khai thác trên 825km đường bộ, trong đó có gần 100km đường cao tốc; nâng cấp hơn 130km quốc lộ; làm mới và cải tạo gần 66km đường tỉnh cùng gần 744km đường huyện, đường đô thị và giao thông nông thôn, miền núi. Hệ thống giao thông động lực, các tuyến đường ven biển, ven sông và mạng lưới cầu kết nối liên vùng đã mở rộng không gian phát triển, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo sức hút mạnh mẽ đối với đầu tư và dịch vụ.

Không chỉ ưu tiên giao thông, Quảng Ninh còn đồng bộ đầu tư hạ tầng xã hội và hạ tầng đô thị. Riêng giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã huy động hàng trăm nghìn tỷ đồng để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục và chỉnh trang đô thị được triển khai đồng loạt, tạo bước đột phá trong mở rộng không gian phát triển. Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước huy động thành công nguồn lực tư nhân đầu tư Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cùng nhiều công trình giao thông chiến lược, khẳng định hiệu quả mô hình "lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư".

Một góc vùng lõi đô thị Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Hải

Năm 2025, Kế hoạch số 272/KH-UBND về chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị và khu dân cư hiện hữu tiếp tục tạo thêm dấu ấn. Khoảng 2.300 tỷ đồng từ ngân sách đã được phân bổ để triển khai hơn 600 công trình cải tạo giao thông nội khu, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè và cảnh quan đô thị. Những công trình này không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn trực tiếp nâng cao chất lượng không gian sống của người dân ở cả khu vực trung tâm lẫn các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Khẳng định tầm vóc đô thị Quảng Ninh

Những bước tiến trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển không gian đô thị của Quảng Ninh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân mà còn được phản ánh rõ trong kết quả đánh giá các tiêu chí đô thị loại I.

Theo Đề án đánh giá của Bộ Xây dựng, nhóm tiêu chí về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị là một trong những nhóm tiêu chí Quảng Ninh đạt kết quả cao. Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, kết nối liên vùng thuận lợi; mạng lưới cấp điện, cấp nước, chiếu sáng đô thị cơ bản đáp ứng yêu cầu. Hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa được đầu tư. Không gian đô thị được quy hoạch theo hướng hiện đại, gắn kết với phát triển xanh và bền vững. Đây là nền tảng quan trọng giúp tỉnh đáp ứng các yêu cầu của một đô thị loại I.

Quảng Ninh đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu dân cư.

Bên cạnh hạ tầng, Quảng Ninh cũng đạt các tiêu chí quan trọng về quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và vai trò, vị thế của đô thị. Đến thời điểm đánh giá, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 81,23%; quy mô dân số khu vực đô thị loại II đạt gần 687.000 người. GRDP bình quân đầu người và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều năm liên tiếp thuộc nhóm cao của cả nước. Hệ thống đô thị của tỉnh gồm một đô thị loại II là Hạ Long mở rộng và 12 đô thị đạt tiêu chí đô thị loại III, tạo nên mạng lưới đô thị phát triển tương đối hoàn chỉnh.

Trên cơ sở rà soát theo các tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quảng Ninh được xác định đạt 14/15 tiêu chuẩn đô thị loại I. Trong phiên họp ngày 25/6/2026, Hội đồng thẩm định liên ngành đã thống nhất đánh giá tỉnh đạt tiêu chí đô thị loại I. Việc được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I không chỉ khẳng định chất lượng phát triển đô thị của tỉnh sau nhiều năm đầu tư đồng bộ về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và quản lý đô thị, mà còn góp phần tạo nền tảng để tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương thống nhất thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh. Đây là sự ghi nhận đối với một chặng đường phát triển bền bỉ, trong đó các định hướng chiến lược từng bước được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, thành phố Quảng Ninh sẽ có thêm điều kiện để tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng quản trị đô thị và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế sẵn có. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước.