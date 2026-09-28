Tập trung triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Công văn số 5315-CV/VPTW, ngày 27/9/2026 về việc thông báo ý kiến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nội dung Công văn số 5315-CV/VPTW nêu rõ, xem xét Báo cáo số 117-BC/UBKTTW, ngày 10/8/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và ý kiến của các cơ quan, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có ý kiến như sau:

Đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan, tổ chức đảng ở Trung ương tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và các kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Báo cáo 117-BC/UBKTTW; trong đó, lưu ý một số nội dung sau:

Tiếp tục rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá để sửa đổi, bổ sung, đồng bộ các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, đấu thầu, nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng, quy hoạch, khoáng sản và quản lý tài sản công… nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc về quy định pháp luật đối với các dự án tồn đọng, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, không hợp thức hoá sai phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; có cơ chế, chính sách phù hợp với đô thị loại đặc biệt, quy mô lớn, nhiều dự án tồn đọng phức tạp; điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Xây dựng quy trình phối hợp liên ngành giữa các cơ quan hành pháp, tư pháp và địa phương để thực hiện thống nhất nguyên tắc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời với quá trình xem xét, xử lý trách nhiệm, khắc phục hậu quả; xây dựng bộ tiêu chí hoặc hướng dẫn chuyên ngành đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, khả năng và điều kiện khắc phục hậu quả của dự án vướng mắc, tồn đọng; hướng dẫn cụ thể về cơ chế xử lý các dự án chuyển tiếp sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hướng dẫn, xử lý triệt để kiến nghị của các địa phương, đơn vị liên quan thuộc thẩm quyền.

Khẩn trương rà soát kỹ các dự án, không để xảy ra trường hợp còn dự án tồn đọng nhưng không được tổng hợp, xem xét xử lý, tháo gỡ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung rà soát toàn diện nội dung vi phạm của các dự án đã được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, không bỏ sót, bỏ lọt vi phạm, nhất là các dự án sử dụng đất có vi phạm liên quan đến việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá đất, tính giá đất, xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất… bảo đảm không thất thoát, lãng phí; chủ động thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát các kết luận thanh tra, bản án để kịp thời xác định vi phạm, khuyết điểm (nếu có); thực hiện tốt đánh giá năng lực triển khai và cam kết thực hiện của chủ đầu tư, bảo đảm dự án sau khi được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đi vào hoạt động, đạt hiệu quả thực chất, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội.