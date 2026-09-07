Quảng Ninh tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác với Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, ngày 7/9, đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Sáu, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Trưởng đoàn công tác Quảng Ninh đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Sáu, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Mạnh Cường, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Trưởng đoàn công tác đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Quảng Ninh trong giai đoạn mới; đồng thời nhấn mạnh chủ trương của thành phố trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường kết nối, hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản.

Đồng chí cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và làm cầu nối thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Quảng Ninh với các đối tác Nhật Bản theo hướng hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, nhất là trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh của hai bên. Trong đó, chú trọng kết nối Quảng Ninh với Hokkaido và các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản; góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Sáu, Tham tán Công sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố Quảng Ninh; đồng thời khẳng định sẽ quan tâm phối hợp, hỗ trợ kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh với các đối tác Nhật Bản; góp phần đưa các chương trình hợp tác ngày càng cụ thể, thực chất và hiệu quả.

Chuyến công tác và các hoạt động tại Nhật Bản là dịp tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ninh; đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác, tạo thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác quốc tế, đóng góp vào quá trình phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tới.