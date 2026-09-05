Đoàn Quảng Ninh tham dự khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido 2026

Ngày 5/9, tại thành phố Asahikawa, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Việt Nam - Hokkaido năm 2026. Tham dự Lễ hội có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Sáu; ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt. Về phía thành phố Quảng Ninh có đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, cùng các thành viên đoàn đại biểu Quảng Ninh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, các đại biểu khẳng định Lễ hội Việt Nam - Hokkaido là hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết nhân dân hai nước, đồng thời cụ thể hóa quan hệ “Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Sự tham gia của thành phố Quảng Ninh tại Lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò của hợp tác địa phương trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, tạo thêm cơ hội kết nối về văn hóa, du lịch, thương mại và giao lưu nhân dân.

Đoàn Quảng Ninh giới thiệu về những sản phẩm trưng bày, quảng bá tại Lễ hội.

Trong 2 ngày diễn ra Lễ hội, thành phố Quảng Ninh tham gia trưng bày, giới thiệu tại không gian triển lãm với chủ đề “Đồng hành văn hóa, kiến tạo tương lai Việt Nam - Nhật Bản”. Gian hàng giới thiệu tới người dân và du khách Nhật Bản những nét đặc sắc về văn hóa, con người và các sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh thông qua hình ảnh, trang phục dân tộc, nhạc cụ truyền thống, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và các ấn phẩm quảng bá.

Cùng với hoạt động trưng bày, các nghệ sĩ Quảng Ninh mang đến Lễ hội nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, tạo không gian giao lưu sinh động và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng Nhật Bản.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Quảng Ninh.

Các tiết mục văn nghệ của đoàn Quảng Ninh thu hút sự quan tâm của người dân, du khách Nhật Bản.

Không chỉ quảng bá hình ảnh và giá trị văn hóa, sự hiện diện của Quảng Ninh tại Lễ hội Việt Nam - Hokkaido còn mở thêm cơ hội tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và người dân hai nước. Thông qua các hoạt động giao lưu, quảng bá và xúc tiến, Quảng Ninh có điều kiện giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, văn hóa và các sản phẩm đặc trưng; đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác với các đối tác Nhật Bản.

Trong không gian phát triển mới của thành phố Quảng Ninh, việc đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế, mở rộng các mối quan hệ đối tác và quảng bá hình ảnh địa phương có ý nghĩa ngày càng quan trọng. Lễ hội Việt Nam - Hokkaido là một trong những cầu nối góp phần đưa những giá trị văn hóa, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước trở thành nền tảng cho các kết nối hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả.