Đoàn công tác Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác với tỉnh Hokkaido và thành phố Asahikawa (Nhật Bản)

Nằm trong chương trình thăm và tham dự Lễ hội Việt Nam – Hokkaido 2026, ngày 4/9, đoàn công tác của thành phố Quảng Ninh do đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hokkaido và thành phố Asahikawa.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Quảng Ninh trao đổi với ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật.

Tại buổi gặp và trao đổi với ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội Chính Thành ủy đã thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh; đồng thời trao đổi về những định hướng hợp tác giữa Quảng Ninh với các địa phương, đối tác của Nhật Bản.

Ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật chúc mừng Quảng Ninh đã trở thành thành phố. Đồng thời, ông khẳng định bản thân sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh với các địa phương, đối tác của Nhật Bản, nhất là trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, góp phần đưa các chương trình giao lưu, kết nối giữa hai bên đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả cụ thể.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Quảng Ninh chào xã giao Phó Thống đốc tỉnh Hokkaido - ông Mitsuhashi Tsuyoshi.

Tại buổi chào xã giao, đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Quảng Ninh, đã giới thiệu với Phó Thống đốc tỉnh Hokkaido Mitsuhashi Tsuyoshi và Thị trưởng thành phố Asahikawa Imazu Hirosuke những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, đồng thời thông tin về những định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đặc biệt nhấn mạnh từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, mở ra một giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn và yêu cầu cao hơn về huy động, phát huy các nguồn lực. Đây cũng là cơ hội để thành phố Quảng Ninh tăng cường hội nhập, mở rộng quan hệ đối ngoại, thu hút đầu tư và thúc đẩy hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Quảng Ninh chào xã giao ông Imazu Hirosuke, Thị trưởng thành phố Asahikawa.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Quảng Ninh khẳng định, việc tham gia Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido năm 2026 là cơ hội để Quảng Ninh quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa. Trên nền tảng vị thế mới của một thành phố, Quảng Ninh mong muốn cùng tỉnh Hokkaido và thành phố Asahikawa nâng tầm quan hệ hợp tác lên một nấc thang mới; trọng tâm là thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, thương mại, đầu tư công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái và đẩy mạnh giao lưu nhân dân, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hoạt động đối ngoại địa phương.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tham dự tiệc chào mừng do chính quyền tỉnh Hokkaido và Ban Tổ chức Lễ hội chủ trì.

Phó Thống đốc tỉnh Hokkaido Mitsuhashi Tsuyoshi và Thị trưởng thành phố Asahikawa Imazu Hirosuke bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác thành phố Quảng Ninh; đồng thời đánh giá cao những định hướng phát triển cũng như các đề xuất hợp tác cụ thể, thiết thực từ phía Quảng Ninh.

Lãnh đạo hai địa phương khẳng định sẽ phối hợp thúc đẩy, triển khai các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới, góp phần đưa những nội dung đã trao đổi trở thành kết quả thiết thực; đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết và hợp tác giữa hai bên, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Quảng Ninh đến kiểm tra công tác chuẩn bị của đoàn Quảng Ninh tại Lễ hội.

Ngày 5/9 diễn ra Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Hokkaido tại thành phố Asahikawa.

Cùng ngày, đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tham dự tiệc chào mừng do chính quyền tỉnh Hokkaido và Ban Tổ chức Lễ hội Việt Nam - Hokkaido 2026 chủ trì.

Trước đó, đồng chí Dương Mạnh Cường cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị của đoàn Quảng Ninh tham dự Lễ hội Việt Nam - Hokkaido 2026. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong đoàn chủ động phối hợp, chuẩn bị chu đáo các nội dung, bảo đảm các hoạt động quảng bá, giao lưu và kết nối tại Lễ hội được tổ chức hiệu quả, góp phần giới thiệu hình ảnh thành phố Quảng Ninh năng động, hội nhập và giàu tiềm năng tới bạn bè quốc tế.