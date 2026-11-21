Doanh nghiệp tạo động lực tăng trưởng du lịch

Với vai trò là lực lượng trực tiếp đầu tư, khai thác và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ, cộng đồng doanh nghiệp đang góp phần quan trọng vào sự phát triển của du lịch Quảng Ninh. Đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường, các doanh nghiệp tạo thêm sức hút cho điểm đến, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng du lịch bền vững.

Gắn bó với vùng đất di sản gần 30 năm qua, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã có sự tìm tòi, sáng tạo để đưa các giá trị của Yên Tử vào trong từng sản phẩm, giúp du khách được trải nghiệm “sống cùng di sản”. Năm 2002, Công ty khánh thành, đưa hệ thống cáp treo Hoàng Long vào khai thác.

Du khách tham quan Yên Tử bằng xe điện.

Đến năm 2008, tiếp tục đưa hệ thống cáp treo Bạch Long vào khai thác. Năm 2016, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm hoàn thành dự án xây dựng Trung tâm văn hoá Trúc Lâm (Legacy Yên Tử, Làng Nương Yên Tử, Cung Trúc Lâm).

Các sản phẩm và dịch vụ tại đây cũng được đơn vị tìm kiếm ý tưởng phát triển mới gắn với những đặc thù riêng của Yên Tử. Hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng đa dạng phân khúc, từ khu tĩnh dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, đẳng cấp quốc tế cho tới không gian làng cổ Bắc Bộ, mang lại trải nghiệm gần gũi thiên nhiên.

Các khu ẩm thực cũng tương tự, du khách có thể trải nghiệm nhà hàng cao cấp (nhà hàng Thọ Quang) đến ẩm thực dân gian (nhà hàng Cơm quê, nhà hàng Ven suối), tập trung khai thác ẩm thực bản địa và sản phẩm organic.

Các dịch vụ trải nghiệm gắn liền với hành hương, lễ hội, tham quan chùa, spa - thiền - yoga, trekking đường xích tùng cổ... đều theo hướng khai thác và bảo tồn giá trị lịch sử - tôn giáo - văn hóa của di sản.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, cho biết: Sự kết hợp giữa văn hóa, lịch sử, tâm linh, thiên nhiên tạo ra mô hình phát triển bền vững và mang tính cộng đồng. Với tầm nhìn đó, chúng tôi mang đến những trải nghiệm du lịch toàn diện, nơi mà du khách có hành trình khám phá nét đẹp độc bản, gắn với sự phát triển văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh và giá trị Yên Tử ra toàn thế giới.

Du khách ăn trưa trên tàu Lumiere Cruise 5 sao.

Với sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp, sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long ngày càng phong phú, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao. Đầu tháng 11 vừa qua, Công ty CP Du thuyền Lumiere đưa vào khai thác tàu Lumiere Cruise tiêu chuẩn 5 sao, với tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, quy mô 42 phòng và đội ngũ 40 nhân viên.

Bên cạnh hành trình nghỉ đêm, thưởng ngoạn cảnh sắc di sản, du khách còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động tại các điểm tham quan như đảo Ti Tốp, trang trại nuôi trai lấy ngọc trên vịnh Hạ Long...

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du thuyền Lumiere, cho biết: Chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt, có chất lượng và chiều sâu hơn khi khám phá vịnh Hạ Long. Vì vậy, doanh nghiệp chú trọng đầu tư phương tiện hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời kết nối thêm các điểm tham quan, trải nghiệm trong hành trình. Chúng tôi kỳ vọng những sản phẩm mới sẽ thu hút thêm nhiều đối tượng khách, nhất là khách quốc tế, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

10 tháng năm 2026, du lịch Quảng Ninh tăng trưởng cao khi đón 20,3 triệu lượt du khách, bằng 88,33% kế hoạch năm, tăng 10,23% so cùng kỳ năm 2025; doanh thu du lịch đạt 61.324 tỷ đồng, bằng 87,27% kế hoạch năm, tăng 26,80% so cùng kỳ.

Nhiều sản phẩm, cơ sở dịch vụ, du lịch mới, chất lượng cao được đưa vào khai thác, như: 23 du thuyền, tàu tham quan, lưu trú với tổng vốn đầu tư 1.733 tỷ đồng, sức chở 4.054 khách; 10 khách sạn với tổng vốn đầu tư 5.918 tỷ đồng, quy mô 851 buồng, trong đó có 2 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, 1 tổ hợp nghỉ dưỡng mới; 4 dự án sân golf với tổng vốn đầu tư khoảng 49.315 tỷ đồng, tạo thêm dư địa phát triển du lịch, dịch vụ.

Có thể thấy, sự phát triển của du lịch Quảng Ninh có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Với vai trò là lực lượng trực tiếp đầu tư, kinh doanh và cung ứng dịch vụ, các doanh nghiệp đã huy động nguồn lực xã hội để phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, vận tải khách, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, đồng thời làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ.