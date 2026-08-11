Quyết tâm hoàn thành đường ven sông trong năm 2026

Dự án đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến khu vực Đông Triều đang bước vào giai đoạn nước rút để phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Công trình hoàn thành tạo thêm trục động lực mới cho khu vực phía Tây, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối nội tỉnh và mở rộng không gian liên kết với các trung tâm kinh tế lớn của vùng.

Nhiều vị trí nền đường và cầu đã cơ bản hoàn thành thi công kết cấu chính.

Đường ven sông dài hơn 40km, đi qua các khu vực: Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, đây cũng là tuyến đường có ý nghĩa trong tầm nhìn phát triển giao thông dài hạn của Quảng Ninh. Tuyến đường ven sông hoàn thành sẽ tạo thêm không gian kết nối, phân bổ lưu lượng giao thông và từng bước hình thành mạng lưới giao thông đa hướng thay vì phụ thuộc vào một số trục chính. Đặc biệt, trong định hướng nghiên cứu, đầu tư tuyến cao tốc kết nối Quảng Ninh với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, đường ven sông có vai trò như một trục định hướng, song hành và tạo nền tảng kết nối cho tuyến cao tốc mới, qua đó mở rộng khả năng liên kết từ Quảng Ninh tới hành lang giao thông chiến lược phía Bắc.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án đã gặp phải không ít khó khăn. Đó là địa chất khu vực tuyến đi qua phức tạp, cơ bản nằm trên nền đất yếu, công tác xử lý nền tốn nhiều công đoạn và mất thời gian; công tác GPMB chậm, nguồn vật liệu là đất đắp và cát phục vụ xử lý nền khan hiếm do công suất một số mỏ đất chưa đáp ứng nhu cầu, một số vị trí còn liên quan đến thủ tục khai thác. Điều này đã ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công liên tục của các nhà thầu.

Để tuyến đường sớm hoàn thành đưa vào khai thác, phát huy ngay hiệu quả sau đầu tư, UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo, yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, không để những khó khăn riêng lẻ kéo dài thành lực cản đối với toàn dự án. Công tác GPMB tiếp tục được rà soát theo từng vị trí; các trường hợp còn vướng được tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để bàn giao. Đối với nguồn vật liệu, các cơ quan chức năng phối hợp tháo gỡ thủ tục liên quan đến các mỏ đất, nghiên cứu tăng công suất hoặc bổ sung nguồn cung, đồng thời yêu cầu các nhà thầu chủ động hơn trong việc tập kết vật liệu, bảo đảm thi công không bị đứt quãng.

Bằng những giải pháp cụ thể, quyết liệt, những khó khăn, vướng mắc từng bước được gỡ bỏ. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2026, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi và chủ động vật liệu phục vụ những hạng mục có khối lượng lớn. Những vị trí đủ điều kiện được ưu tiên triển khai ngay, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các gói thầu để bảo đảm tính liên tục, tránh tình trạng hạng mục này hoàn thành nhưng phải chờ hạng mục khác mới có thể tiếp tục.

Tại công trường thi công cầu Sông Uông, nhiều mũi thi công đồng thời được triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ phần cầu và đường dẫn 2 đầu cầu.

Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng được triển khai đồng thời. Hệ thống cầu trên tuyến từng bước hoàn thiện, một số cầu cơ bản hoàn thành kết cấu chính và chuyển sang thi công đường dẫn, hoàn thiện mặt cầu. Các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và công trình phụ trợ cũng được tổ chức thi công trên nhiều mũi. Khối lượng nhân lực, máy móc được tăng cường nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ trong những tháng cuối năm.

Được biết, hiện Quảng Ninh đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề xuất bổ sung đầu tư tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội và tuyến cao tốc Hải Phòng - Gia Bình trên cơ sở nằm song hành với tuyến đường ven sông. Nếu hoàn thành sớm, tuyến đường trở thành hành lang quan trọng để hiện thực hóa tuyến cao tốc mới phía Tây của tỉnh, tạo kết nối thuận lợi hơn với hệ thống cao tốc, cảng biển, khu công nghiệp và các đô thị; đồng thời tạo thêm điều kiện để hình thành các không gian phát triển mới dọc tuyến. Đây cũng là khu vực có nhiều tiềm năng về công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch văn hóa, lịch sử và cảnh quan, giúp Quảng Ninh mở rộng khả năng kết nối với không gian kinh tế rộng lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô.

Chặng đường về đích của đường ven sông trong năm 2026 không chỉ là cuộc đua với tiến độ, mà còn là bước chuẩn bị cho một không gian phát triển mới của Quảng Ninh. Khi những điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công từng bước được tháo gỡ, cùng với quyết tâm cao nhất của chủ đầu tư và các nhà thầu, tuyến đường sẽ hoàn thành theo kế hoạch, gia tăng liên kết vùng và tạo thêm dư địa để Quảng Ninh đón bắt những động lực tăng trưởng.