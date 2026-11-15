Rực rỡ đêm công diễn, trao giải “Giai điệu tuổi hồng”

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, tối 14/11, Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh phổ thông TP Quảng Ninh lần thứ XIII năm 2026 đã khép lại bằng đêm công diễn và trao giải tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật (phường Hồng Gai).
Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Hội diễn do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức, có sự tham gia của 176 cơ sở giáo dục, chia thành 22 cụm trường, với 87 tiết mục ở các loại hình ca, múa và biểu diễn nhạc cụ.
Với chủ đề “Tuổi hồng Việt Nam – Khát vọng cống hiến”, các tiết mục tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; đồng thời gửi gắm tình cảm trong sáng dành cho gia đình, thầy cô, mái trường và ước mơ, hoài bão, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ. Nhiều tiết mục tại hội diễn được đầu tư, dàn dựng công phu, thể hiện sự sáng tạo, năng khiếu cùng niềm đam mê nghệ thuật của học sinh.
Trong đêm công diễn, khán giả được thưởng thức 16 tiết mục tiêu biểu được lựa chọn từ hội diễn. Qua các phần trình diễn, học sinh thể hiện sự tự tin, khả năng biểu diễn và niềm đam mê nghệ thuật; đồng thời cho thấy sự quan tâm của các nhà trường đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Kết thúc hội diễn, Ban Tổ chức đã trao 37 giải cho các tiết mục xuất sắc, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 18 giải Khuyến khích; đồng thời trao 2 giải Triển vọng cho các thí sinh.
Ở nội dung giải toàn đoàn, 15 tập thể được vinh danh, trong đó có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.
Các giải thưởng là sự ghi nhận đối với chất lượng nghệ thuật, tinh thần sáng tạo và sự đầu tư của các đơn vị tham gia; đồng thời biểu dương nỗ lực của học sinh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên trong tổ chức, hướng dẫn và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ học đường. Một số tiết mục tiêu biểu sẽ được tuyển chọn để xây dựng chương trình đại diện thành phố Quảng Ninh tham gia Hội diễn “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XIII năm 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại thành phố Đồng Nai.
Qua 13 lần tổ chức, “Giai điệu tuổi hồng” đã trở thành hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống có ý nghĩa của ngành Giáo dục. Hội diễn không chỉ tạo sân chơi lành mạnh để học sinh giao lưu, thể hiện năng khiếu mà còn góp phần giáo dục thẩm mỹ, phát triển năng lực sáng tạo, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn thế hệ trẻ.
Một số tiết mục trong đêm công diễn Giai điệu tuổi hồng 2026: