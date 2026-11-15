Rực rỡ đêm công diễn, trao giải “Giai điệu tuổi hồng”

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, tối 14/11, Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh phổ thông TP Quảng Ninh lần thứ XIII năm 2026 đã khép lại bằng đêm công diễn và trao giải tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật (phường Hồng Gai).

Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Hội diễn do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức, có sự tham gia của 176 cơ sở giáo dục, chia thành 22 cụm trường, với 87 tiết mục ở các loại hình ca, múa và biểu diễn nhạc cụ.

Với chủ đề “Tuổi hồng Việt Nam – Khát vọng cống hiến”, các tiết mục tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; đồng thời gửi gắm tình cảm trong sáng dành cho gia đình, thầy cô, mái trường và ước mơ, hoài bão, tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ. Nhiều tiết mục tại hội diễn được đầu tư, dàn dựng công phu, thể hiện sự sáng tạo, năng khiếu cùng niềm đam mê nghệ thuật của học sinh.

Đồng chí Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức phát biểu đánh giá, tổng kết Hội diễn.

Trong đêm công diễn, khán giả được thưởng thức 16 tiết mục tiêu biểu được lựa chọn từ hội diễn. Qua các phần trình diễn, học sinh thể hiện sự tự tin, khả năng biểu diễn và niềm đam mê nghệ thuật; đồng thời cho thấy sự quan tâm của các nhà trường đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Kết thúc hội diễn, Ban Tổ chức đã trao 37 giải cho các tiết mục xuất sắc, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 18 giải Khuyến khích; đồng thời trao 2 giải Triển vọng cho các thí sinh.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các tiết mục "Mặt trời trên Khuê Văn Các" của Cụm các trường trên địa bàn hai phường Hạ Long và Hà Tu; "Con chữ giữa đại ngàn" của Cụm các trường trên địa bàn các xã Đông Ngũ, Tiên Yên, Điền Xá, Hải Hòa và Hải Lạng; "Mái đình làng biển" của Cụm các trường trên địa bàn hai phường Hà Lầm và Cao Xanh.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tiết mục.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho các tiết mục.

Ban Tổ chức trao 2 giải triển vọng cho các thí sinh.

Ở nội dung giải toàn đoàn, 15 tập thể được vinh danh, trong đó có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Cụm các trường trên địa bàn hai phường Hạ Long và Hà Tu; Cụm các trường trên địa bàn các xã Đông Ngũ, Tiên Yên, Điền Xá, Hải Hòa và Hải Lạng.

Giải Nhì toàn đoàn được trao cho Cụm các trường trên địa bàn hai phường Hà Lầm và Cao Xanh; Cụm các trường trên địa bàn các phường An Sinh, Bình Khê và Đông Triều.

Ban Tổ chức trao giải Ba toàn đoàn cho các cụm trường số 08, 05, 12, 21, 07.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích toàn đoàn cho các cụm trường số 09, 18, 22, 15, 03, 01.

Các giải thưởng là sự ghi nhận đối với chất lượng nghệ thuật, tinh thần sáng tạo và sự đầu tư của các đơn vị tham gia; đồng thời biểu dương nỗ lực của học sinh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên trong tổ chức, hướng dẫn và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ học đường. Một số tiết mục tiêu biểu sẽ được tuyển chọn để xây dựng chương trình đại diện thành phố Quảng Ninh tham gia Hội diễn “Giai điệu tuổi hồng” toàn quốc lần thứ XIII năm 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại thành phố Đồng Nai.

Qua 13 lần tổ chức, “Giai điệu tuổi hồng” đã trở thành hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống có ý nghĩa của ngành Giáo dục. Hội diễn không chỉ tạo sân chơi lành mạnh để học sinh giao lưu, thể hiện năng khiếu mà còn góp phần giáo dục thẩm mỹ, phát triển năng lực sáng tạo, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn thế hệ trẻ.

Một số tiết mục trong đêm công diễn Giai điệu tuổi hồng 2026:

Hợp ca "Dòng máu Việt Nam" do Cụm các trường trên địa bàn hai phường Hà Lầm và Cao Xanh biểu diễn.

Mashup: Phù Đổng Thiên Vương – Cưỡi ngựa về trời – Dòng máu Lạc Hồng của Cụm các trường trên địa bàn hai phường Mạo Khê và Hoàng Quế.

Cụm các trường trên địa bàn hai phường Vàng Danh và Yên Tử với màn tam tấu "Hào khí Việt Nam".

Tốp ca "Việt Nam kiêu hãnh" của Cụm các trường trên địa bàn các phường An Sinh, Bình Khê và Đông Triều.

Liên khúc "Xáo La đi học – Cô giáo về bản" của Cụm các trường trên địa bàn xã Ba Chẽ, mang đến những màu sắc văn hóa bản địa đặc sắc.

Tiết mục múa tập thể "Con chữ giữa đại ngàn" của Cụm các trường trên địa bàn các xã Đông Ngũ, Tiên Yên, Điền Xá, Hải Hòa và Hải Lạng.

Cụm các trường trên địa bàn hai xã Quảng Hà và Quảng Đức với ca khúc "Đường em đến trường".

Ca khúc "Tháng Giêng" do cụm các trường trên địa bàn phường Hoành Bồ và các xã Quảng La, Thống Nhất biểu diễn.

"Lá cờ – Giai điệu tự hào" của Cụm các trường trên địa bàn các phường Quảng Yên, Phong Cốc và Liên Hòa.

"Đường đến ngày vinh quang" của Cụm các trường trên địa bàn hai phường Hạ Long và Hà Tu.

Tiết mục "Tổ quốc trong ánh mặt trời" của Cụm các trường trên địa bàn các phường Bãi Cháy, Tuần Châu và Việt Hưng.