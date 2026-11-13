Khai mạc Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XIII

Chiều 13/11, tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức khai mạc Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh phổ thông thành phố Quảng Ninh lần thứ XIII, năm 2026.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện 22 cụm trường tham gia hội diễn.



Hội diễn có chủ đề “Tuổi hồng Việt Nam - Khát vọng cống hiến”, hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh cho học sinh.

Tham gia Hội diễn có 22 cụm trường, với 176 cơ sở giáo dục đến từ nhiều địa bàn, từ vùng biển đảo, miền núi đến khu vực trung tâm, mang tới 87 tiết mục thuộc các loại hình ca, múa và biểu diễn nhạc cụ.

Ban Giám khảo Hội diễn gồm các nhà giáo, nghệ sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Bám sát chủ đề Hội diễn, các tiết mục tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; đồng thời gửi gắm tình cảm với gia đình, thầy cô, mái trường và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Hội diễn “Giai điệu tuổi hồng” năm nay đánh dấu sự trở lại sau thời gian gián đoạn kể từ năm 2019. Trong hai ngày 13 và 14/11, các cụm trường lần lượt tham gia biểu diễn, mang đến những chương trình được đầu tư, dàn dựng công phu với nhiều loại hình nghệ thuật như ca hát, múa và biểu diễn nhạc cụ. Mỗi chương trình mang màu sắc riêng, thể hiện sự sáng tạo, năng khiếu nghệ thuật và đời sống tinh thần phong phú của học sinh. Qua Hội diễn, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những tập thể, tiết mục tiêu biểu tham gia Hội diễn “Giai điệu tuổi hồng” cấp quốc gia.

Hội diễn Giai điệu tuổi hồng diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/11 tại Cung Văn hóa lao động Việt Nhật, là hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hội diễn là dịp để các em giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu, niềm đam mê nghệ thuật, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu và lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ trong các nhà trường.

Theo kế hoạch, tối 14/11 sẽ diễn ra chương trình tổng kết, công diễn các tiết mục đặc sắc và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Một số hình ảnh tại Hội diễn Giai điệu tuổi hồng 2026:

Tiết mục Âm vang nguồn cội do học sinh trường TH,THCS&THPT Thực hành sư phạm biểu diễn.

Tiết mục hợp ca "Quảng Ninh miền đất thắm xinh, Chào thành phố Quảng Ninh" của cụm số 11.

Tiết mục "Tinh hoa Việt Nam" lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Tiết mục "Cõi thiêng" của thí sinh Đinh Hà Linh, trường TH,THSC & THPT Đoàn Thị Điểm.

Tiết mục "Măng non trong lòng Đất Mỏ" của tốp múa cụm số 9.

Tiết mục độc tấu sáo trúc "Trên đường chiến thắng" của thí sinh Đào Anh Vũ

Tiết mục tam tấu đàn tranh "Hào khí Việt Nam" của các thí sinh Nguyễn Vũ Ngọc Ánh, Trương Quế Chi, Nguyễn Khánh Huyền.

Ca khúc "Giai điệu tự hào" của thí sinh Đỗ Minh Duy, Trường THPT Hùng Vương (phường Cửa Ông).