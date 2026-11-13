Khai mạc Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XIII

Chiều 13/11, tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh tổ chức khai mạc Hội diễn văn nghệ “Giai điệu tuổi hồng” dành cho học sinh phổ thông thành phố Quảng Ninh lần thứ XIII, năm 2026.
Hội diễn có chủ đề “Tuổi hồng Việt Nam - Khát vọng cống hiến”, hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh cho học sinh.
Tham gia Hội diễn có 22 cụm trường, với 176 cơ sở giáo dục đến từ nhiều địa bàn, từ vùng biển đảo, miền núi đến khu vực trung tâm, mang tới 87 tiết mục thuộc các loại hình ca, múa và biểu diễn nhạc cụ.
Bám sát chủ đề Hội diễn, các tiết mục tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; đồng thời gửi gắm tình cảm với gia đình, thầy cô, mái trường và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.
Hội diễn “Giai điệu tuổi hồng” năm nay đánh dấu sự trở lại sau thời gian gián đoạn kể từ năm 2019. Trong hai ngày 13 và 14/11, các cụm trường lần lượt tham gia biểu diễn, mang đến những chương trình được đầu tư, dàn dựng công phu với nhiều loại hình nghệ thuật như ca hát, múa và biểu diễn nhạc cụ. Mỗi chương trình mang màu sắc riêng, thể hiện sự sáng tạo, năng khiếu nghệ thuật và đời sống tinh thần phong phú của học sinh. Qua Hội diễn, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những tập thể, tiết mục tiêu biểu tham gia Hội diễn “Giai điệu tuổi hồng” cấp quốc gia.
Hội diễn là dịp để các em giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu, niềm đam mê nghệ thuật, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có năng khiếu và lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ trong các nhà trường.
Theo kế hoạch, tối 14/11 sẽ diễn ra chương trình tổng kết, công diễn các tiết mục đặc sắc và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Một số hình ảnh tại Hội diễn Giai điệu tuổi hồng 2026: