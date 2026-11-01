Các thí sinh tự tin tỏa sáng tại đêm chung kết thứ 2 Cuộc thi hát “Giai điệu xanh”

Tối 1/11, tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã diễn ra đêm thi thứ 2 vòng chung kết và trao giải Cuộc thi hát “Giai điệu Xanh” lần II, năm 2026. Cuộc thi do Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh và Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam tổ chức.
Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026 nhằm tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích cho thanh thiếu nhi; góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng âm nhạc trẻ, định hướng thẩm mỹ và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, các giá trị văn hóa Việt Nam. Qua đó, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ của thành phố, khuyến khích thanh thiếu nhi phát huy năng khiếu, tự tin thể hiện bản thân và từng bước phát triển niềm đam mê nghệ thuật. Được khởi động từ tháng 9/2026, cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh.
Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” dành cho thanh thiếu nhi từ 6-22 tuổi đang sinh sống, học tập hoặc làm việc trên địa bàn thành phố Quảng Ninh. Các thí sinh được chia thành 3 bảng: Bảng A dành cho lứa tuổi thiếu nhi (6-10 tuổi), bảng B dành cho thiếu niên (11-15 tuổi) và bảng C dành cho thanh niên, sinh viên (16-22 tuổi).
Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng sơ khảo và chung kết. Vòng sơ khảo đã thu hút trên 100 thí sinh tham gia theo hình thức trực tuyến. Ban tổ chức đã lựa chọn 31 thí sinh xuất sắc ở cả 3 bảng (bảng A có 10 thí sinh, bảng B có 17 thí sinh, bảng C có 4 thí sinh) bước tiếp vào vòng chung kết.
Ban Giám khảo vòng chung kết cuộc thi gồm những nghệ sĩ, người làm chuyên môn có kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc: NSƯT Nguyễn Huy Đức, Trưởng Đoàn ca Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo; nghệ sĩ Đào Tố Loan, Phó Trưởng Đoàn ca Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam và nhà báo Ngô Bá Lục.
Vòng chung kết cuộc thi diễn ra trong hai đêm 31/10 và 1/11, được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV3, VTVGo, phát thanh trực tiếp kênh QNR2 của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, livestream trên Fanpage Báo và PTTH Quảng Ninh.
Tại đêm thi thứ hai, 15 thí sinh còn lại (5 thí sinh bảng A, 8 thí sinh bảng B và 2 thí sinh bảng C) tiếp tục mang đến những màn trình diễn đa sắc màu. Các ca khúc được lựa chọn đa dạng, từ âm hưởng dân gian truyền thống đến phong cách âm nhạc hiện đại, với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống và những giá trị nhân văn tốt đẹp.
Qua cách thể hiện của từng thí sinh, mỗi tác phẩm được truyền tải bằng những sắc thái cảm xúc khác nhau, khi trong trẻo, hồn nhiên, lúc sâu lắng, nội lực. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quá trình tập luyện nghiêm túc giúp các thí sinh tự tin thể hiện tài năng và phong cách biểu diễn, tạo nên những dấu ấn riêng trên sân khấu chung kết.
Trong khuôn khổ đêm thi, chương trình còn có các tiết mục giao lưu từ 3 quán quân của cuộc thi ở mùa giải đầu tiên, góp phần truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho những thí sinh năm nay. Nổi bật, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Quán quân bảng C Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ I năm 2024, đã tiếp tục khẳng định khả năng ca hát khi giành Quán quân Hội thi Giọng hát hay trên sóng Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh năm 2025. Nguyễn Thụy Hải Anh, Quán quân bảng B cuộc thi năm 2024 xuất sắc giành giải Nhất phong cách nhạc nhẹ tại Tiếng hát Hà Nội năm 2025.
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 13 giải Khuyến khích, 8 giải Ba, 7 giải Nhì và 3 giải Nhất cho 3 thí sinh xuất sắc nhất ở 3 bảng thi. Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi còn trao 3 giải phụ gồm: Giải thí sinh được yêu thích nhất; Giải thí sinh triển vọng nhất và Giải tiết mục biểu diễn ấn tượng nhất.
Trong đó, thí sinh Nguyễn Hồng Diệp, học sinh lớp 2A7, trường Tiểu học Hà Lầm (phường Hà Lầm) xuất sắc giành giải Nhất bảng A; thí sinh Trần Bảo Ngọc, học sinh lớp 8A5, trường Tiểu học và THCS Quang Hanh (phường Quang Hanh) xuất sắc giành giải Nhất bảng B; và thí sinh Phạm Anh Thư, học sinh lớp 12B4, trường THPT Hòn Gai, xuất sắc giành giải Nhất bảng C.
Cuộc thi hát “Giai điệu xanh” lần thứ II năm 2026 khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, mở ra thêm cơ hội để những giọng ca trẻ được thể hiện tài năng, tiếp tục rèn luyện, nuôi dưỡng niềm đam mê và vững bước trên con đường theo đuổi con đường nghệ thuật.
Hình ảnh phần dự thi của 15 thí sinh tại đêm chung kết thứ 2: