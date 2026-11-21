Sáng tạo từ những khó khăn trong nghề

Những khó khăn, bất cập trong công việc đã thôi thúc đội ngũ kỹ sư, công nhân Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh, Công ty Điện lực Miền Bắc, tìm tòi, cải tiến kỹ thuật. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần không bằng lòng với cách làm cũ, người lao động đã biến những vướng mắc trong thực tiễn thành các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc.

Trong công tác kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện, yêu cầu về độ chính xác và an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, điều kiện thiết bị và đặc thù công việc tại hiện trường đặt ra không ít khó khăn. Trước đây, để thử nghiệm cao áp đối với một số máy biến áp, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh phải sử dụng hợp bộ thử nghiệm công suất lớn được lắp đặt cố định. Thiết bị cồng kềnh, khó vận chuyển, trong khi hợp bộ thử nghiệm cơ động có công suất nhỏ chưa đáp ứng yêu cầu về điện áp thử. Vì vậy, một số máy biến áp phải đưa về Xí nghiệp để kiểm tra, làm phát sinh chi phí vận chuyển, nhân công và kéo dài thời gian cắt điện của khách hàng.

Nhóm tác giả nghiên cứu và đưa vào áp dụng giải pháp chế tạo bộ cuộn kháng cao áp, tận dụng thiết bị thử nghiệm cơ động sẵn có để thực hiện công việc ngay tại hiện trường.

Không chấp nhận để những hạn chế về thiết bị ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, nhóm kỹ sư, công nhân gồm Hoàng Văn Bằng, Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Đình Hoàng và Vũ Đức Hạnh đã nghiên cứu giải pháp chế tạo bộ cuộn kháng cao áp, tận dụng thiết bị thử nghiệm cơ động sẵn có để thực hiện công việc ngay tại hiện trường.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: Bài toán đặt ra là làm thế nào để thiết bị công suất nhỏ vẫn tạo được điện áp thử nghiệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Vận dụng nguyên lý mạch điện RLC, nhóm đã sử dụng cuộn kháng có tính cảm để bù dòng điện dung của máy biến áp. Khi hai thành phần dòng điện bù trừ cho nhau, dòng điện mà thiết bị thử nghiệm phải cung cấp giảm xuống, giúp nâng điện áp thử nghiệm lên mức yêu cầu.

Sau quá trình nghiên cứu, nhóm đã chế tạo các module cuộn kháng cao áp có thể tháo lắp, vận chuyển và ghép nối linh hoạt. Đầu tháng 3/2026, giải pháp được thử nghiệm trên máy biến áp công suất 560kVA, cấp điện áp 22/0,4kV. Với 5 module cuộn kháng, điện áp thử nghiệm đạt 50kV, trong khi trước đó hợp bộ thử nghiệm cơ động chỉ đạt 13kV. Kết quả này mở ra khả năng thử nghiệm cao áp ngay tại hiện trường đối với các thiết bị phù hợp, góp phần giảm chi phí vận chuyển, rút ngắn thời gian kiểm tra và hạn chế gián đoạn cấp điện.

Ban lãnh đạo và Công đoàn Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh luôn có cơ chế, khuyến khích động viên người lao động khi thực hiện sáng kiến.

Điều đáng nói, lời giải cho một bài toán kỹ thuật khó không đến từ việc đầu tư thêm thiết bị đắt tiền, mà từ khả năng khai thác hiệu quả những phương tiện sẵn có. Bằng việc vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã khắc phục hạn chế của thiết bị, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao năng lực xử lý những yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Sáng kiến cũng cho thấy, khi người thợ chủ động nghiên cứu, những nguyên lý kỹ thuật quen thuộc vẫn có thể tạo ra giá trị mới trong sản xuất.

Tại Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh, hoạt động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật được lãnh đạo đơn vị và tổ chức công đoàn quan tâm khuyến khích. Người lao động có ý tưởng được tạo điều kiện nghiên cứu, thử nghiệm; những sáng kiến có giá trị được ghi nhận, khen thưởng, tạo động lực để cán bộ, công nhân tiếp tục tìm tòi, sáng tạo.

Ông Hoàng Văn Bằng, Giám đốc Xí nghiệp, cho biết: Đơn vị chú trọng xây dựng môi trường làm việc dân chủ, cởi mở, đề cao trách nhiệm và sự đóng góp của mỗi người lao động. Với những ý tưởng có tính khả thi, Xí nghiệp tạo điều kiện về thời gian, phương tiện nghiên cứu và có hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng. Riêng sáng kiến chế tạo bộ cuộn kháng cao áp đã được Công ty Điện lực Miền Bắc khen thưởng với mức tương đương 3 tháng lương; Xí nghiệp cũng có hình thức khen thưởng, ghi nhận đóng góp của nhóm tác giả.

Một sáng kiến có thể bắt đầu từ khó khăn của một công việc cụ thể, nhưng giá trị mang lại còn vượt ra ngoài việc giải quyết khó khăn ấy. Tại Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ninh, việc khuyến khích người lao động tìm tòi, cải tiến kỹ thuật đang góp phần hình thành tác phong làm việc chủ động, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm với công việc. Khi kinh nghiệm nghề nghiệp được kết hợp với kiến thức chuyên môn và sự hỗ trợ của doanh nghiệp, người thợ có thêm điều kiện phát huy năng lực, làm chủ kỹ thuật, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.