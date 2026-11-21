Phổ biến giáo dục pháp luật: Cách làm của Móng Cái 1

Với đặc thù là địa bàn biên giới rộng, dân cư đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, phường Móng Cái 1 đã và đang triển khai đồng bộ, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong những ngày này, tại khu vực CKQT Móng Cái, lực lượng thanh niên phường Móng Cái 1 thường xuyên tham gia "Tổ dân vận đối ngoại" để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về biên giới, XNC, XNK cho cư dân, khách du lịch 2 bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc. "Tổ dân vận đối ngoại" là mô hình thí điểm tại khu vực CKQT Móng Cái được Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh triển khai, nhằm cụ thể hóa chủ trương đổi mới công tác dân vận đối ngoại, gắn với chuyển đổi số.

ĐVTN phường Móng Cái 1 tham gia hướng dẫn người dân quét mã QR để tra cứu thông tin về XNC, tại lối thông quan cửa khẩu cầu Bắc Luân II.

Mô hình còn tổ chức các "Điểm tư vấn pháp luật lưu động" tại khu vực cửa khẩu, chợ biên giới và khu dân cư để hướng dẫn thủ tục XNC, XNK, tuyên truyền phòng, chống XNC trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đến nay Tổ đã cấp phát hơn 1.000 tờ rơi; gần 53.300 lượt người, gồm du khách và cư dân biên giới, truy cập mã QR để tìm hiểu quy định pháp luật ở cửa khẩu.

Việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật trong trường học là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL. Theo đó, tại các trường học trên địa bàn, UBND phường đã chủ động nắm bắt thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này, địa phương đã tích cực trao đổi, cho ý kiến đánh giá về nội dung giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên và học sinh về các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật đang sử dụng giảng dạy và sự phù hợp, khả thi với khả năng của người học; đánh giá về chất lượng của các giảng viên, giáo viên dạy các môn học trên; thông tin về kết quả hoạt động giáo dục pháp luật, các hoạt động PBGDPL ngoài giờ lên lớp được triển khai trong nhà trường; mô hình hay, cách làm hiệu quả; nhận diện các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Giáo dục pháp luật về ATGT tại trường Tiểu học Đào Phúc Lộc, phường Móng Cái 1. Ảnh: Thu Hằng (CTV)

Phường thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn như: Hải quan CKQT Móng Cái, Đội Kiểm soát Hải quan, Đồn Biên phòng CKQT Móng Cái, Công an phường Móng Cái 1... tổ chức tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn những nội dung thiết thực như: Tình hình, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất, pháo nổ; hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới qua cửa khẩu và những hành vi bị cấm; Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia và văn bản dưới luật liên quan; quy định về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử và các công tác quản lý nhà nước về biên giới, xuất nhập cảnh.

Lực lượng Hải quan tuyên truyền, vận động người dân phường Móng Cái 1 không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng; tích cực tố giác các hành vi vi phạm với cơ quan Hải quan, tháng 4/2026. Ảnh: Thu Hằng (CTV)

Không chỉ tuyên truyền một chiều, Móng Cái 1 còn tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói”; MTTQ và các đoàn thể phường Móng Cái 1 tiếp tục duy trì và nhân rộng hiệu quả các mô hình thiết thực như "Ngày thứ Sáu nghe dân nói" kết hợp "Bàn trà Mặt trận", "Hộp thư điện tử Mặt trận số 24/7" và hệ thống mã QR tương tác trên các nền tảng mạng xã hội... Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng cao, tại các diễn đàn nhân dân các khu phố đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm như: Công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và trật tự đô thị; an ninh trật tự và an toàn xã hội; an sinh xã hội và đời sống dân sinh; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các nền tảng số, hộp thư điện tử Mặt trận số 24/7 và kênh Zalo kết nối để nhân dân dễ dàng phản ánh kiến nghị mọi lúc, mọi nơi...

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sức mạnh đại đoàn kết, sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, công tác PBGDPL tại phường Móng Cái 1 đang phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.