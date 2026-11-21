Ra mắt “Trạm xanh cộng đồng” tại phường Hồng Gai

Ngày 21/11, Hội LHPN thành phố Quảng Ninh phối hợp với phường Hồng Gai tổ chức ra mắt mô hình điểm “Trạm xanh cộng đồng” tại khu Yết Kiêu 4, phường Hồng Gai.

Lễ ra mắt mô hình điểm “Trạm xanh cộng đồng” tại khu Yết Kiêu 4, phường Hồng Gai.

Đây là hoạt động cụ thể hóa phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, góp phần thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Mô hình “Trạm xanh cộng đồng” được xây dựng nhằm tạo không gian sinh hoạt xanh, sạch, văn minh tại khu dân cư, gắn với ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động bảo vệ môi trường. Theo kế hoạch, vào mỗi sáng Chủ nhật hằng tuần, người dân mang các loại phế liệu đã phân loại, làm sạch tại nhà như chai nhựa, lon kim loại, bìa giấy… đến Trạm để cân, quét mã QR tích điểm xanh và đổi lấy các sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Bên cạnh hoạt động thu gom, tái chế, tại Trạm, người dân còn được hướng dẫn cách xử lý rác thực phẩm ngay tại hộ gia đình bằng men vi sinh. Qua đó, góp phần giảm lượng rác thải sinh hoạt, thúc đẩy việc tận dụng tài nguyên từ rác, hình thành thói quen tiêu dùng bền vững và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ mỗi gia đình.

Các đại biểu tham quan mô hình "Trạm xanh cộng đồng".

Mô hình hoạt động theo quy chế của Ban quản lý điều hành, với sự phối hợp của Hội LHPN thành phố, cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương, Hội LHPN phường và cấp ủy khu phố. Các chuyên gia, doanh nghiệp và đơn vị đồng hành hỗ trợ kỹ thuật xử lý rác hữu cơ, hoàn thiện ứng dụng chuyển đổi số, cung ứng quà tặng xanh và kết nối đầu ra thu gom tái chế.

Người dân tham gia chương trình "Đổi rác lấy quà" tại "Trạm xanh cộng đồng" (khu Yết Kiêu 4, phường Hồng Gai.)

Việc ra mắt “Trạm xanh cộng đồng” không chỉ tạo thêm một điểm thu gom, phân loại rác tái chế tại khu dân cư, mà còn hướng tới xây dựng nếp sống xanh, nâng cao năng lực số cho người dân, tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Từ mô hình điểm tại khu Yết Kiêu 4, Hội LHPN thành phố Quảng Ninh kỳ vọng sẽ từng bước đánh giá, hoàn thiện cách làm, tạo cơ sở nhân rộng, góp phần xây dựng các khu dân cư xanh, sạch, đẹp, văn minh và nghĩa tình.