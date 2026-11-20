Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 66 năm truyền thống Nhà trường

Ngày 20/11, Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026) và 66 năm Ngày truyền thống Nhà trường (20/11/1960 - 20/11/2026).

Các đại biểu dâng hoa báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trường.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Đảng ủy Than Quảng Ninh; đại diện các sở, ngành, địa phương cùng các thế hệ lãnh đạo, nguyên cán bộ quản lý, nhà giáo và đông đảo cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên của Nhà trường.

Nhiều tiết mục văn nghệ do học sinh, sinh viên nhà trường biểu diễn để dành tặng các thầy cô dịp này.

Từ cuộc Tổng bãi công ngày 12/11/1936, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” đã trở thành giá trị bền vững của công nhân Vùng mỏ anh hùng, hun đúc ý chí kiên cường, đoàn kết và sáng tạo. Trên chặng đường 66 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường tự hào kế thừa và phát huy trọn vẹn những giá trị cốt lõi đó. Qua các thời kỳ, các thế hệ nhà giáo luôn bền bỉ truyền dạy kiến thức, rèn luyện tay nghề, bồi dưỡng nhân cách và khát vọng vươn lên cho học trò; gắn mỗi giờ học, giờ thực hành với ý thức chấp hành quy trình, tác phong công nghiệp và tinh thần đoàn kết.

Với nhiều thành tích xuất sắc, Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam vinh dự nhận Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Hiện nay, đội ngũ hơn 800 cán bộ, giáo viên Nhà trường đang trực tiếp giảng dạy, chăm lo cho hơn 12.000 sinh viên, học sinh, học viên. Trải dài từ Móng Cái đến Thái Nguyên, các thầy cô giáo luôn tận tụy với người học; đội ngũ cán bộ, chuyên viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, đào tạo và giáo dục. Công tác đào tạo của Nhà trường không chỉ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người học mà còn đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực chất lượng cao, có năng lực làm chủ thiết bị, công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất và chất lượng công việc cho Tập đoàn và xã hội.

Nhiều lẵng hoa tươi thắm đã được dành để tri ân các thế hệ nhà giáo Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam.

Trong niềm tự hào chung ấy, thầy và trò Nhà trường thành kính tưởng nhớ những người đã hy sinh trong đấu tranh, chiến đấu và lao động; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy cô, các thế hệ thợ mỏ, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành Than.