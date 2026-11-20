Thành lập Hội đồng Đội Thành phố Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 20/11, tại phường Hồng Gai, trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Quảng Ninh lần thứ 6 khóa XIII, Ban Chấp hành Thành Đoàn đã thống nhất việc thành lập Hội đồng Đội thành phố Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong giai đoạn mới.

Ra mắt Hội đồng Đội thành phố Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 đồng chí.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương 25 đồng chí tham gia Hội đồng Đội thành phố khóa XIII. Trong đó, đồng chí Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố.

Thành phần Hội đồng Đội thành phố khóa XIII có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đến công tác Đội và phong trào thiếu nhi; cán bộ Đoàn, Đội cơ sở cùng các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý, pháp lý, thể chất, dinh dưỡng trẻ em và những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể thao có uy tín với thiếu nhi.

Đồng chí Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đội trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Việc kiện toàn Hội đồng Đội thành phố tạo điều kiện tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn - Đội với các ngành, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn - Đội tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, quan tâm xây dựng môi trường để thiếu nhi học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện; chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng đội viên ưu tú, tạo nguồn Đoàn viên kế cận.