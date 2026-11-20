Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) bổ sung và xác định việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên nền tảng số là hình thức mở rộng, bổ trợ, không làm hạn chế quyền tham gia của người dân; đồng thời quy định duy trì hình thức tham gia phù hợp với người chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Chiều 20/11, với 467/469 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, về nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ của công dân và thực hiện dân chủ ở cơ sở trên nền tảng số, dự thảo bổ sung quy định người cao tuổi vào nhóm được nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện thực hiện dân chủ; bổ sung quyền được bảo mật thông tin và nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng thời, bổ sung và xác định việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên nền tảng số là hình thức mở rộng, bổ trợ, không làm hạn chế quyền tham gia của người dân và duy trì hình thức tham gia phù hợp với người chưa có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Về trách nhiệm của người đứng đầu và bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự thảo Luật bổ sung các biện pháp gắn trách nhiệm của người đứng đầu với toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý đến phản hồi, giải trình và công khai kết quả; bổ sung nguyên tắc xây dựng bộ tiêu chí và giao Chính phủ ban hành bộ tiêu chí theo đúng phạm vi của Chỉ thị 09 của Bộ Chính trị.

Về thực hiện dân chủ ở xã, phường, đặc khu, dự thảo bổ sung chỉnh lý quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong tổ chức thực hiện việc công khai thông tin theo pháp luật về tiếp cận thông tin. Tiếp tục quy định tỷ lệ 10% hộ gia đình đồng thuận để đưa đề xuất sáng kiến của công dân ra cộng đồng bàn và quyết định.

Cùng với đó, bổ sung trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố trong tổ chức lấy ý kiến, thời hạn xem xét và trách nhiệm trả lời công dân; bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quyết định của cộng đồng dân cư có nội dung trái pháp luật; bổ sung thời hạn cụ thể giải quyết kiến nghị, phản ánh của Ban thanh tra nhân dân.

Về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, dự thảo Luật bổ sung quy định người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị không có Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm phân công đơn vị đầu mối tiếp nhận, xem xét, xử lý, giải quyết, theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Kết quả biểu quyết. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đối với thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước, dự thảo đã bổ sung, chỉnh lý quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong việc tổ chức hội nghị để người lao động bàn và quyết định các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc thông qua nghị quyết, quyết định của hội nghị người lao động.

Liên quan tới quy định tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự thảo Luật bổ sung quy định các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố định kỳ báo cáo Chính phủ việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của Ban chấp hành công đoàn ở đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức công đoàn phối hợp với người đứng đầu đơn vị xây dựng quy chế dân chủ, tổ chức để viên chức, người lao động được biết, bàn, tham gia ý kiến và kiểm tra, giám sát; tiếp nhận, giải quyết và tham gia trả lời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của viên chức, người lao động.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) gồm 6 chương, 69 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở được thực hiện từ ngày 1/1/2028.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 97/2025/QH15 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.