Giáo dục toàn diện cho học sinh

Không dừng lại ở việc trang bị kiến thức văn hóa, thời gian qua, ngành Giáo dục Quảng Ninh tiếp tục chú trọng mục tiêu phát triển toàn diện người học. Các nhà trường được chỉ đạo tăng cường giáo dục đạo đức, thể chất, nghệ thuật, kỹ năng sống, ngoại ngữ, năng lực số, hướng nghiệp và hoạt động trải nghiệm. Qua đó, giúp học sinh phát triển hài hòa về phẩm chất, trí tuệ, thể lực và năng lực thích ứng với yêu cầu của cuộc sống.

Quan tâm phát triển giáo dục toàn diện, những năm gần đây, Quảng Ninh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng lên. Năm học 2025-2026, giáo dục đại trà duy trì vững chắc với 100% trẻ mầm non và học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày.

Giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả nổi bật với 82 giải học sinh giỏi quốc gia THPT. Học sinh Quảng Ninh còn đạt 36 giải tại Hội thi An toàn giao thông cấp quốc gia; 3 giải tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Hoạt động thể dục thể thao tiếp tục đạt thành tích cao với 3 huy chương tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 14 và 3 Huy chương Vàng tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc.

Trường Tiểu học Hồng Gai (phường Hồng Gai) tổ chức thi vẽ tranh cho học sinh.

Tiếp nối những thành quả ấy, năm học 2026-2027, toàn ngành tiếp tục triển khai tổ chức, thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và ý thức tuân thủ pháp luật trong học sinh, sinh viên giai đoạn 2025-2030.

Cùng với đó, tăng cường giáo dục STEM, năng lực số, nghệ thuật, thể chất, kỹ năng sống và hoạt động trải nghiệm; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của người học và khắc phục bệnh thành tích. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực số, khả năng nhận diện, tự bảo vệ của người học trước thông tin xấu, độc và các nguy cơ trên môi trường mạng.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Gai, chia sẻ: Bên cạnh việc chỉ đạo nâng cao chất lượng các môn văn hóa, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như thi vẽ tranh, Rung chuông vàng, giao lưu văn nghệ... Qua đó, kịp thời phát hiện những học sinh có năng khiếu, tạo điều kiện để các em phát huy sở trường, tự tin thể hiện bản thân và phát triển toàn diện.

Đặc biệt, hướng tới xây dựng môi trường học đường nhân văn, nơi mỗi học sinh được quan tâm, tôn trọng và tạo điều kiện phát triển toàn diện, Quảng Ninh triển khai thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”.

Đây là mô hình hướng tới xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, trong đó nhà trường được tổ chức, vận hành dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, cùng sự tham gia có trách nhiệm của gia đình và cộng đồng.

Nội dung giáo dục tập trung vào 5 trụ cột: Lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đức, trí, thể, mỹ; hướng tới hình thành thế hệ trẻ có phẩm chất, lý tưởng, năng lực và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội mới.

Quảng Ninh lựa chọn thí điểm tại 3 trường: Trường Tiểu học, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu (trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học và THCS Hà Tu, Trường THPT Vũ Văn Hiếu); Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm, thuộc Trường Đại học Hạ Long; Trường Tiểu học và THCS Vân Đồn 1 (trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Hạ Long, Trường THCS Hạ Long).

Mô hình thí điểm hoạt động từ tháng 11/2026. Đến hết năm học 2030-2031 sẽ tổng kết, đánh giá việc triển khai, nghiên cứu nhân rộng mô hình.

Học sinh Trường TH-THCS Hà Tu (phường Hà Tu) tự tin thể hiện kiến thức khi sinh hoạt dưới cờ.

Với các trường được lựa chọn, đây vừa là cơ hội đổi mới hoạt động giáo dục, vừa là yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện học sinh.

Cô giáo Lê Thị Thanh Thơ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực hành Sư phạm, chia sẻ: Với lợi thế gắn kết cùng Trường Đại học Hạ Long, nhà trường sẽ phát huy sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia, giảng viên trong nghiên cứu, đổi mới giáo dục, từng bước xây dựng môi trường học đường hiện đại, nhân văn, góp phần hình thành những thế hệ học sinh phát triển toàn diện.

Nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, các nhà trường đang từng bước tạo dựng môi trường giáo dục toàn diện, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội phát huy năng lực, sở trường và nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp. Qua đó, góp phần hình thành thế hệ học sinh phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.