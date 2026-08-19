Sở Công Thương: Tập huấn các quy định mới của thị trường xuất khẩu

Sáng 19/8, tại phường Hạ Long, Sở Công Thương phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương, tổ chức hội nghị tập huấn về xuất xứ hàng hóa (C/O) và phổ biến các quy định mới của thị trường xuất khẩu. Tham dự hội nghị có đại diện khoảng 100 doanh nghiệp, cán bộ các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe phổ biến, hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu EUR.1 và C/O không ưu đãi mẫu B; quy trình, thành phần hồ sơ; những lỗi thường gặp trong quá trình thực hiện và giải pháp khắc phục. Hội nghị cập nhật các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của một số thị trường nhập khẩu; trao đổi giải pháp khai thác, phát triển thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của tỉnh.

Các đại biểu tham gia hội nghị trao đổi, thảo luận và được giải đáp các vướng mắc về những quy định mới liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu; thủ tục, yêu cầu về xuất xứ hàng hóa và phương thức đưa hàng hóa vào thị trường EU… Qua đó, giúp doanh nghiệp nhận diện rõ hơn các yêu cầu của từng thị trường, chủ động hoàn thiện hồ sơ, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm, hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất khẩu.

Các đại biểu nghe phổ biến, hướng dẫn và cập nhật quy định xuất xứ hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu tại hội nghị.

Hội nghị là dịp để cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp kịp thời cập nhật những thay đổi trong chính sách thương mại, các quy định mới của thị trường xuất khẩu, nhất là yêu cầu về xuất xứ hàng hóa và các biện pháp SPS. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao năng lực thực thi, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Minh Đức