Móng Cái 1: Siết chặt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Là địa bàn tập trung nhiều chợ, cơ sở ăn uống và hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu sôi động, phường Móng Cái 1 coi bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) là nhiệm vụ thường xuyên. Theo đó, địa phương huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các lực lượng chức năng.

Đoàn kiểm tra liên ngành của phường Móng Cái 1 kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh ATTP tại một cơ sở kinh doanh đồ uống trên địa bàn phường.

Theo chân đoàn kiểm tra liên ngành phường Móng Cái 1 những ngày đầu tháng 7, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc nghiêm túc, sát thực tế tại các cơ sở dịch vụ ăn uống. Từ khu vực chế biến, bảo quản đến nguồn nguyên liệu đầu vào, từng khâu đều được các lực lượng rà soát kỹ lưỡng. Không chỉ lấy mẫu, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, đoàn còn trực tiếp hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện đúng các quy định về vệ sinh ATTP.

Tại các kho thực phẩm đông lạnh và hàng chế biến sẵn, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra quy trình bảo quản, đối chiếu nhãn mác, hạn sử dụng và nguồn gốc xuất xứ. Những tồn tại nhỏ được yêu cầu khắc phục ngay; riêng các trường hợp cố tình vi phạm đều bị xử lý nghiêm để tạo tính răn đe.

Phường Móng Cái 1 hiện có 7 chợ, 1 trung tâm thương mại, 1 siêu thị và 1.871 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Phần lớn các cơ sở có quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình, nguồn thực phẩm đa dạng, trong đó có cả thực phẩm nhập khẩu. Đây là những yếu tố khiến công tác quản lý, kiểm soát ATTP trên địa bàn gặp không ít khó khăn.

Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP phường Móng Cái 1 test nhanh sản phẩm giá đỗ tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh giá đỗ trên địa bàn.

Trước thực trạng trên, UBND phường Móng Cái 1 đã siết chặt công tác quản lý ATTP. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 222 cơ sở, phát hiện và xử lý 44 vụ vi phạm, phạt hành chính 877 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm trị giá hơn 1,46 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm phổ biến là kinh doanh hàng nhập lậu, thiếu bảo hộ lao động và bỏ qua quy trình kiểm thực 3 bước.

Trong đó, các lực lượng nòng cốt đã ra quân quyết liệt: Đoàn kiểm tra liên ngành phường (do Phòng VH-XH chủ trì) kiểm tra 105 cơ sở, xử phạt 11 đơn vị (50,1 triệu đồng). Đội Quản lý thị trường số 4 xử lý 16 vụ, phạt 615 triệu đồng và tiêu hủy lượng hàng trị giá trên 961 triệu đồng. Công an phường, Hải quan, Biên phòng liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Xác định phòng ngừa là chính, phường Móng Cái 1 đẩy mạnh tuyên truyền đa kênh: Phát sóng hơn 650 lượt truyền thanh, cấp 1.250 tờ rơi, treo 40 băng rôn và đăng 20 tin, bài, infographic trên các nền tảng số. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền được triển khai trực tiếp, gắn chặt với quá trình kiểm tra. Lực lượng chức năng đã làm việc, phổ biến pháp luật cho hơn 400 lượt cơ sở; trong đó trực tiếp hướng dẫn 200 đơn vị khắc phục ngay các tồn tại, hoàn thiện hồ sơ và cam kết duy trì nghiêm các điều kiện ATTP sau kiểm tra.

Từ đầu năm đến nay, các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành và lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiểm tra 222 cơ sở/vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

Toàn bộ 619 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ và 758 cơ sở thuộc lĩnh vực công thương đã ký cam kết bảo đảm ATTP. Đối với 619 cơ sở lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, phường đã kiểm tra sau ký cam kết 520 cơ sở, đạt 84%. Cùng với kiểm tra, phường đã công khai các cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về ATTP trên Cổng thông tin điện tử của phường, với tổng số tiền 50,1 triệu đồng.

Bà Triệu Thị Thanh Thúy, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Móng Cái 1, nhấn mạnh: “Sức khỏe của người dân là trên hết, nên công tác bảo đảm ATTP phải được làm thường xuyên, liên tục chứ không làm theo chiến dịch. Quan điểm của địa phương là vừa tuyên truyền, hướng dẫn, vừa siết chặt kiểm tra. Cơ sở nào thiếu sót thì yêu cầu khắc phục ngay, nhưng nếu cố tình vi phạm, nhất là bán hàng không rõ nguồn gốc, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm. Mục tiêu cuối cùng là buộc người kinh doanh phải nâng cao ý thức, giữ bằng được môi trường thực phẩm an toàn cho nhân dân và du khách”.