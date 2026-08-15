Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo động lực cho tăng trưởng

Với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phù hợp với địa bàn để nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).

Chi cục Hải quan khu vực VIII ký kết phối hợp công tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhằm tạo thuận lợi, đẩy mạnh hoạt động XNK liên quan đến ngành Than. Ảnh: Việt Hưng

Từ đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã triển khai đồng bộ các kế hoạch cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Trong công tác cải cách, hiện đại hóa, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số, Chi cục đã ban hành 1 nghị quyết chuyên đề, 7 kế hoạch, 2 quyết định, 1 thông báo và trên 180 công văn, báo cáo liên quan; triển khai cài đặt và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu đường bộ, Chatbot AI của Cục Hải quan; hoàn thành việc rà soát đề xuất cắt giảm 9 mặt hàng kiểm tra chuyên ngành chưa phù hợp, còn chồng chéo; kiến nghị triển khai trên hệ thống 1 cửa quốc gia đối với 3 thủ tục; báo cáo đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 5 TTHC, kiến nghị công bố công khai 37 TTHC...

Trong 6 tháng năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận xử lý 4.406 hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến HQ36a; 6.820 tờ khai nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành được trả trên hệ thống một cửa quốc gia; tiếp nhận 851 C/O form D điện tử các nước qua hệ thống một cửa ASEAN.

Công chức Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái giám sát hàng hoá XNK tại bãi kiểm hoá cầu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1.

Chi cục còn chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; duy trì thường xuyên các hội nghị đối thoại để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng chính sách, pháp luật. Cụ thể, từ đầu năm 2026 đến nay, đã phối hợp cùng các sở, ngành chuẩn bị nội dung, tổ chức 3 hội nghị gặp mặt doanh nghiệp của UBND tỉnh về XNK; tổ chức 13 hội nghị cấp Chi cục và Hải quan cửa khẩu; ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhằm tăng cường phối hợp, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh; tuyên truyền, đăng tải, phổ biến 129 luật, nghị định, thông tư mới được ban hành đến cộng đồng doanh nghiệp; hướng dẫn, giải đáp 205 vướng mắc của doanh nghiệp qua các kênh thông tin.

Trong 6 tháng năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã làm thủ tục cho 130.572 tờ khai các loại hình của 2.790 doanh nghiệp XNK, tăng 27,7% về số lượng tờ khai, tăng về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2025; tổng kim ngạch XNK đạt 23,18 tỷ USD, trong đó kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục đạt 13,68 tỷ USD, tăng 29,06% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch đăng ký tại Hải quan nơi khác xuất/nhập qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt 9,5 tỷ USD.

Ông Bùi Ngọc Lợi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII, cho biết: Trong thời gian tới, chúng tôi cố gắng, nỗ lực giữ vững vị trí trong tốp đầu để triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính và giữ được vị trí trong việc thực hiện chỉ số DDCI, CPAS, PAPI hay PAX-INDEX. Đơn vị sẽ tiếp tục tập trung vào công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, huy động các nguồn lực trong đơn vị để phát triển các ứng dụng phục vụ cho quản lý hải quan như về hỗ trợ khai báo, hỗ trợ về xác định trị giá mã số, trị giá hàng hóa. Sẽ tiến hành rà soát và đề xuất lên các cấp có thẩm quyền, của tỉnh và các bộ ngành về cắt giảm các thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. Tập trung vào tăng cường năng lực kỷ cương kỷ luật cho cán bộ công chức hải quan; tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh trong việc tham mưu cho tỉnh để triển khai thực hiện những đề án chung của tỉnh trong đó nổi bật là đề án cửa khẩu thông minh mà hiện nay đang được tỉnh chỉ đạo triển khai một cách rất ráo riết trong thời điểm từ nay cho đến hết năm 2026.

Chi cục Hải quan khu vực VIII nỗ lực đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và hành động cùng doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào tăng trưởng 2 con số của Quảng Ninh.