UBND thành phố cho ý kiến các giải pháp tăng trưởng ngành Nông nghiệp và Môi trường

Chiều ngày 12-9, UBND thành phố tổ chức cuộc họp nghe, cho ý kiến báo cáo kết quả rà soát, thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng ngành Nông nghiệp & Môi trường (NN&MT) năm 2026 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp.

Lãnh đạo ngành NN&MT báo cáo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của ngành NN&MT, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,47%. Ước thực hiện 9 tháng năm 2026, khu vực này tăng trưởng 4,29%, đạt mục tiêu đề ra. Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 105.685 tấn; sản lượng thịt hơi các loại 79.846 tấn; diện tích rừng trồng mới tập trung 12.396ha; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 637.470m³. Tổng sản lượng thủy sản toàn thành phố ước đạt 158.455 tấn.

Trên cơ sở kết quả ước thực hiện quý III, ngành NN&MT xây dựng kịch bản tăng trưởng quý IV ở mức 3,21%, phấn đấu đưa tăng trưởng cả năm đạt 4%. Để tạo thêm động lực tăng trưởng, Sở NN&MT đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố đến năm 2030. Đến nay, 19/45 địa phương đã ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, kết luận cuộc họp.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các xã, phường, đặc khu và cơ quan chuyên môn, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Cơ cấu của ngành đóng góp vào tăng trưởng chung của cả thành phố chỉ chiếm 4% nhưng lại có liên quan trực tiếp đến 27% dân số nông thôn. Vì vậy việc tăng trưởng của ngành có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, môi trường.



Đồng chí đề nghị ngành NN&MT tiếp tục rà soát kế hoạch, kịch bản tăng trưởng của quý IV và phân bổ cho các xã, phường, đặc khu, phấn đấu vượt kế hoạch của thành phố giao. Đối với 22 xã nông thôn mới phấn đấu thu hút ít nhất 1 dự án đầu tư mới vào lĩnh vực nông – lâm – thủy sản, thay đổi cơ cấu giống vật nuôi, cây trồng để gia tăng giá trị đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố.

Ngành cần tiếp tục quản lý tốt vấn đề liên quan đến giống, vật tư nông nghiệp, dịch bệnh; rà soát, đẩy mạnh thu hút tăng trưởng đối với 2 lĩnh vực có dư địa lớn là thủy sản và chăn nuôi.

Đồng chí nhấn mạnh: Phải biến quy hoạch thành nguồn lực thu hút đầu tư mới, tạo dư địa đóng góp vào tăng trưởng của thành phố. Các địa phương rà soát, tổng hợp báo cáo mô hình sản xuất hiệu quả gửi về ngành NN&MT để hình thành cẩm nang, nhân rộng; đẩy mạnh cấp mã cơ sở vùng nuôi, vùng trồng; tập trung đưa hơn 1.000 sản phẩm nông nghiệp của thành phố vào cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc của Bộ NN&MT.