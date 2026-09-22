Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng: Khai trương Phòng tập hoạt động trị liệu kỹ thuật cao

Ngày 21/9, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố Quảng Ninh khai trương Phòng tập hoạt động trị liệu kỹ thuật cao, đánh dấu bước phát triển mới trong nâng cao năng lực phục vụ người bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực phục hồi chức năng.

Phòng tập được trang bị nhiều thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng hiện đại. Nổi bật là hệ thống robot phục hồi chức năng chi dưới thực tế ảo, giúp hỗ trợ tập luyện và phục hồi vận động chi dưới cho các bệnh nhân sau đột quỵ não, chấn thương sọ não hay di chứng tổn thương tuỷ sống; đây là thiết bị đầu tiên được đưa vào ứng dụng tại các bệnh viện phục hồi chức năng trong nước.

Hệ thống robot phục hồi chức năng chi dưới thực tế ảo tại phòng tập hoạt động trị liệu kỹ thuật cao của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố.

Bên cạnh đó, phòng tập còn có hệ thống điều trị giảm áp lực cột sống và máy tập phản xạ thần kinh giúp cải thiện khả năng phối hợp thần kinh - cơ cho người bệnh. Việc bổ sung các thiết bị này giúp đa dạng phương pháp tập luyện, tạo thêm công cụ hỗ trợ đội ngũ chuyên môn xây dựng chương trình can thiệp phù hợp với tình trạng và khả năng của từng người bệnh.

Phòng tập hoạt động trị liệu kỹ thuật cao đi vào hoạt động góp phần mở rộng các lựa chọn can thiệp, giúp người bệnh có thêm điều kiện tiếp cận các phương pháp tập luyện chuyên sâu ngay tại bệnh viện, qua đó cải thiện khả năng vận động, nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống.

Thời gian tới, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng thành phố tiếp tục từng bước hiện đại hóa hoạt động phục hồi chức năng, hướng tới chăm sóc toàn diện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.