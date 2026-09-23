Khai trương 3 trung tâm chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh

Ngày 23/9, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định thành lập, khai trương: Trung tâm Mắt, Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc - Đột quỵ, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Quảng Ninh trao các quyết định thành lập:Trung tâm Mắt; Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc - Đột quỵ; Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp cho Bệnh viện Đa khoa thành phố.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Quảng Ninh và Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh đã công bố các quyết định liên quan; đồng thời trao quyết định nhân sự lãnh đạo, phụ trách các trung tâm chuyên sâu. Các trung tâm được thành lập nhằm tiếp tục nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân trên địa bàn thành phố Quảng Ninh và khu vực.

Quang cảnh lễ công bố.

Việc thành lập và đưa vào hoạt động các trung tâm chuyên sâu đánh dấu bước phát triển mới của Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh trong quá trình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; hướng tới xây dựng bệnh viện có năng lực chuyên môn sâu, làm chủ nhiều kỹ thuật cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh đã có quá trình chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất và chuyên môn để triển khai các trung tâm. Việc kiện toàn mô hình tổ chức theo hướng chuyên sâu được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để bệnh viện nâng cao chất lượng điều trị, giảm nhu cầu chuyển tuyến và đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Mắt.

Việc thành lập các trung tâm chuyên sâu là bước cụ thể hóa định hướng phát triển hệ thống y tế chuyên sâu, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Đây cũng là cơ sở để Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu.

Đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp.

Việc tổ chức các trung tâm chuyên sâu cũng phù hợp với lộ trình tái cơ cấu tổ chức, phát triển chuyên sâu của bệnh viện; góp phần hình thành các trung tâm khám, điều trị chuyên sâu, tăng khả năng cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao; đáp ứng nhu cầu khám, cấp cứu, điều trị ngày càng đa dạng của người dân trong tỉnh và khu vực.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hồi sức tích cực - Chống độc - Đột quỵ.