Tăng cường đảm bảo an toàn cho các công trình cao tầng

Trước nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn tại các công trình cao tầng, nơi tập trung đông người, Quảng Ninh đang chủ động nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, từng bước khắc phục những nguy cơ mất an toàn, qua đó bảo vệ tính mạng, tài sản và an toàn của người dân.

Với 2 tòa nhà cao 30 tầng, tổng số 1.417 căn hộ, Chung cư Green Bay Garden là nơi tập trung đông người, vì vậy yêu cầu về an toàn PCCC luôn được đặt lên hàng đầu. Tại đây, hệ thống PCCC được đầu tư đồng bộ, từ báo cháy tự động, chữa cháy tự động (Sprinkler), đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, còi báo cháy đến hệ thống điện, tiếp địa, chống sét. Công trình cũng có bể nước chữa cháy dung tích 60m³, các máy bơm chữa cháy, trụ nước ngoài nhà và hệ thống họng khô theo trục thang bộ thoát hiểm. Các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ cũng được bố trí đầy đủ, gồm 254 bình chữa cháy bột, 254 bình chữa cháy khí CO2 cùng 254 bộ vòi, lăng phun.

Ông Phạm Văn Đặng, Chỉ huy trưởng phụ trách an ninh tòa nhà Green Bay Garden cho biết: Khi tòa nhà được trang bị hệ thống kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chúng tôi sẽ kiểm tra, quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và duy trì trong trạng thái sẵn sàng hoạt động khi có sự cố.

Lực lượng chức năng và phụ trách an ninh tòa nhà Green Bay Garden kiểm tra hệ thống phòng cháy của tòa nhà Green Bay Garden.

Cùng với trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý và người sử dụng công trình, công tác quản lý nhà nước về xây dựng và PCCC được Quảng Ninh tăng cường theo hướng chủ động rà soát, phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn.

Thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương thực hiện công tác kiểm tra định kỳ về PCCC. Qua rà soát, toàn tỉnh có 12.929 cơ sở được kiểm tra, phân loại, trong đó, Sở Xây dựng đã rà soát những cơ sở còn tồn tại, vi phạm quy định về xây dựng, đất đai và PCCC để kiến nghị biện pháp xử lý phù hợp. Riêng 6 tháng năm 2026, Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức kiểm tra PCCC đối với 368 lượt cơ sở và 16 công trình đang trong quá trình thi công.

Nhà thầu hướng dẫn cán bộ, viên chức Báo và PTTH Quảng Ninh sử dụng hệ thống PCCC tại trụ sở Báo và PTTH Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Trước những diễn biến phức tạp về nguy cơ cháy nổ tại các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình có quy mô lớn và tập trung đông người làm ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân, doanh nghiệp. Thời gian tới, để siết chặt công tác quản lý, Sở tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác thẩm định, nghiệm thu đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Sở , trong đó chú trọng việc kiểm tra, rà soát các nội dung về PCCC. Sở cũng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và các địa phương trong công tác thẩm định, nghiệm thu đối với các dự án thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung PCCC; tiếp tục phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất về PCCC.

Đối với Quảng Ninh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, các công trình cao tầng, khu dân cư tập trung đông người tiếp tục phát triển, yêu cầu phòng ngừa cháy, nổ càng trở nên cấp thiết. Việc tăng cường kiểm soát từ khâu xây dựng, duy trì nghiêm các điều kiện an toàn trong quá trình vận hành và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ cơ sở sẽ góp phần hạn chế nguy cơ ngay từ sớm, bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên của người dân.