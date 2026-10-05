Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập

Tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM, phản ánh trực tiếp chất lượng cuộc sống của người dân. Những năm qua, Quảng Ninh đã tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm; qua đó tạo sinh kế ổn định, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

Tại xã Lục Hồn, việc thử nghiệm những cây trồng mới phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu đang được xem là một hướng để đa dạng hóa sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân. Từ tháng 4/2026, Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã triển khai mô hình trồng thử nghiệm sâm nam núi Dành tại thôn Bản Chuồng.

Cây sâm nam núi Dành được trồng thử nghiệm tại thôn Bản Chuồng (xã Lục Hồn).

Mô hình được thực hiện trên diện tích 1.000m² tại hộ gia đình ông Lô Phúc Thọ. Trong quá trình triển khai, gia đình đối ứng 30% kinh phí, đồng thời được hỗ trợ cây giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật. Cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng, kịp thời hướng dẫn chăm sóc, qua đó từng bước đánh giá khả năng thích ứng của cây với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương.

Việc đưa giống cây mới về xã trước hết nhằm khảo nghiệm khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng, từ đó có thêm cơ sở lựa chọn cây trồng phù hợp với lợi thế của địa phương. Đến thời điểm hiện tại, cây sinh trưởng tương đối tốt, thích nghi bước đầu với điều kiện tự nhiên; góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất cũng như tạo thêm sinh kế cho người dân trên địa bàn.

Việc khai thác đúng tiềm năng, lợi thế của từng địa phương đang mở ra nhiều hướng phát triển mới. Các vùng sản xuất được định hướng theo hướng tập trung, chú trọng cây trồng, vật nuôi, thủy sản và sản phẩm đặc trưng có lợi thế cạnh tranh. Người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, quan tâm hơn đến chất lượng, an toàn thực phẩm, quy trình canh tác và nhu cầu thị trường. Ở nhiều địa phương miền núi, việc phát triển các cây trồng đặc trưng, áp dụng quy trình VietGAP, hữu cơ đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng và tạo nguồn thu ổn định cho người dân.

Cùng với phát triển sản xuất, Quảng Ninh chú trọng tổ chức lại các chuỗi giá trị, tăng cường vai trò của HTX, doanh nghiệp trong liên kết sản xuất và tiêu thụ. Toàn thành phố hiện có 896 HTX nông nghiệp đang hoạt động, từng bước trở thành cầu nối đưa nông dân tham gia các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản; góp phần nâng cao quy mô sản xuất, tăng khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường và tạo đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, giảm rủi ro thị trường, từng bước nâng giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Đối với chương trình OCOP, Quảng Ninh cũng chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Toàn thành phố hiện có 439 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 16 sản phẩm đạt 5 sao, 97 sản phẩm đạt 4 sao, 326 sản phẩm đạt 3 sao.

Trao mô hình sinh kế cho phụ nữ DTTS tại xã Hoành Mô.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho lao động nông thôn. Các chương trình được xây dựng sát nhu cầu thực tiễn, gắn với lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch nông thôn…, tạo điều kiện để người dân nâng cao tay nghề, đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập khu vực nông thôn tăng 2,5 lần so với năm 2020, gắn với chuyển dịch sang mô hình “nông nghiệp xanh, nông thôn thông minh, nông dân hạnh phúc”. Theo đó, thành phố tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, đồng thời chuyển đổi sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nuôi trồng thủy sản tuần hoàn, trồng rừng gỗ lớn, nâng tầm sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, tăng sức cạnh tranh…