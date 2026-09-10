Quảng Ninh phấn đấu giảm 20% tai nạn điện, cháy do chập điện giai đoạn 2026-2030

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 393/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn trong sử dụng điện giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn , nhằm giảm tai nạn điện, cháy, nổ do sự cố điện và từng bước hình thành văn hóa sử dụng điện an toàn trong cộng đồng.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố) phối hợp với Ban quản lý chợ Hạ Long I (phường Hồng Gai) kiểm tra và nhắc nhở hộ kinh doanh khu vực đồ ăn chín.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh phấn đấu giảm ít nhất 20% số vụ cháy do chập điện và tai nạn điện giật so với giai đoạn 2020-2025; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình được tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn điện; 80% hộ gia đình tại khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn khó khăn được tập huấn kỹ năng sử dụng điện an toàn.

Giai đoạn 2031-2035, phấn đấu giảm đến 50% số vụ cháy do chập điện và tai nạn điện giật so với giai đoạn 2020-2025; hướng tới 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình được tư vấn, hướng dẫn tự đánh giá mức độ an toàn hệ thống điện. Đồng thời, khuyến khích lắp đặt thiết bị bảo vệ an toàn điện thông minh và từng bước đưa kiến thức an toàn điện vào chương trình giáo dục phù hợp.

Để thực hiện mục tiêu, Quảng Ninh sẽ rà soát, cải tạo, nâng cấp lưới điện; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, giám sát và cảnh báo nguy cơ mất an toàn. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn điện cũng được đẩy mạnh.

Sở Công Thương được giao làm đầu mối theo dõi, điều hành; các sở, ngành, địa phương, Công ty Điện lực Quảng Ninh và các đơn vị bán điện phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, Công ty Điện lực Quảng Ninh chủ động nguồn lực cải tạo, nâng cấp lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tăng cường ứng dụng công nghệ trong cảnh báo nguy cơ mất an toàn.

Kế hoạch được triển khai trên toàn thành phố đến hết năm 2035, hướng tới kiểm soát tốt hơn các nguy cơ mất an toàn từ hệ thống điện, thiết bị và hành vi sử dụng điện, qua đó bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.