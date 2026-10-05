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Nông nghiệp - Nông thôn
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Than khoáng sản
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Kinh tế
637.470 m³ - là sản lượng gỗ rừng trồng thành phố ước khai thác từ đầu năm đến nay
05/10/2026 09:19
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#khai thác gỗ
#rừng trồng
#sản lượng
#thành phố
#phát triển rừng
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