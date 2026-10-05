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Kinh tế

637.470 m³ - là sản lượng gỗ rừng trồng thành phố ước khai thác từ đầu năm đến nay

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từ khóa:

#khai thác gỗ #rừng trồng #sản lượng #thành phố #phát triển rừng

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